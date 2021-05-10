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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

因應亞裔仇恨犯罪 達福急難救助協會分享自保方法

【休士頓訊】
劉援說明如何因應仇恨犯罪。（僑教中心提供）
劉援說明如何因應仇恨犯罪。（僑教中心提供）

達福地區急難救助協會5月6日晚間舉行線上專題演講，邀請在布蘭諾 (Plano)市政府服務的防護專家劉援主講「面對仇恨犯罪如何做自我安全保護」，協助旅外僑胞因應全美近期掀起的仇恨亞裔情緒，妥善保護自己及家人的安全。包括僑務委員陳世修及劉秀美等近百位美南地區的僑胞僑領視訊聆聽。

活動由救助協會副會長張志榮僑務促進委員主持，會長孟敏寬僑務諮詢委員致詞時說明辦理演講的立意，也表示未來將針對反亞裔趨勢辦理必要講座。休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳也偕同副主任楊容清上線致意；她表示，美國亞裔族群向來行為低調、奉獻社會，不挑釁，不招搖，但面對反亞裔事件一再發生，旅外國人及僑胞務需因應自保。

劉援首先界定「歧視」的定義，以及各類言語侮辱或脫序、暴力行為是否構成「仇恨犯罪」(hate crime)?是否適合向警局報案？她建議線上聽眾，居家設置安全措施，個人在外保持警覺，天黑盡量不要單獨外出；一旦發現任何可疑的人、事及行為務必儘速報警。她強調，亞裔社區守望相助非常重要，可藉由互助團結有效遏止仇恨犯罪，進一步保障社區的安全。

孟敏寬表示救助協會將視需要再辦類似講座。（僑教中心提供）
孟敏寬表示救助協會將視需要再辦類似講座。（僑教中心提供）

亞裔 仇恨犯罪 美國

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