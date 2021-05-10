我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

德州2020年外州移入全美第二 僅次佛羅里達州

編譯組／綜合報導
德州成為2020年最受外地人青睞移居的第二名。(聖安東尼奧市網頁)
德州成為2020年最受外地人青睞移居的第二名。(聖安東尼奧市網頁)

德州成為2020年，除佛羅里達州外，最受外地人青睞移居的州，主要是「生活費親民、天氣食物很棒，人們也友善」。

根據CNBC，2020年有近900萬美國人搬遷，很大一部分搬至德州。根據Move.org最新分析，該州是排名第二的州，僅次於佛羅里達。

搬家公司Atlas Van Lines也發現德州成了搬遷者熱門目標。根據2020年6萬5000多個跨州搬遷紀錄，「入境」德州有5117，遷出德州則有4098戶。不過，仍有很高比例德州人離開德州，這意味仍有很多人被趕走。

搬到德州生活須多少錢？根據RentCafe全國資金報告，德州一房租金平均958元，全國平均為1400元。該地房屋中位數為22萬8250元，全國中位數為27萬2450元。

在休士頓，房屋頭期款平均為3萬4869元，全國平均為6萬2600元。當地家庭僅需存款三年，即可支付首期房款。

相較之下，舊金山平均房屋頭期款為21萬8229元，一個典型家庭，需花七年並儲蓄20%收入才負擔得起。

此外，德州居民也無需繳納州稅，雜貨、公共事業和運輸成本也更低。在全國平均生活成本為100的基礎上，德州為93.9分，加州為139.9，紐約為120.5。

然德州地價稅並不便宜，1.8%的稅率，是全美最貴地價稅前十名。Amazing Spaces業務發展總監Kelsey Morrill說，要搬家者，最好考慮當州的營業稅、所得稅與財產稅。

如何省錢搬到新的地方？首先要先了解住房市場，近一年住房市場火爆，疫情壓低貸款利率，但房價卻不斷上升。根據Zillow，過去一年中，全國租金價格上漲3%。

Drucker Walth管理財富建立部門CFP Autumn Lax說，搬家前最好替新屋做好預算，「研究要移區之處，估算當地生活成本，預留每月可能花費的金額，以便在搬家前，可預想之後的生活。」

此外最好能預留緩衝資金，「通過儘早安排財務狀況與研究，對新的旅程做好準備。」

德州 租金 加州

上一則

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

延伸閱讀

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑
大量墨西哥人來美打疫苗 航班加開、載客率回溫

大量墨西哥人來美打疫苗 航班加開、載客率回溫
1張圖看疫情：全美3268萬人確診 58.1萬人病亡

1張圖看疫情：全美3268萬人確診 58.1萬人病亡
德州農業理事會會長顧問 涉索賄被捕

德州農業理事會會長顧問 涉索賄被捕
賭博、體育博彩引入德州 今年勢難合法

賭博、體育博彩引入德州 今年勢難合法
德州眾議會通過經濟懲罰法案 力阻削減大城市警察預算

德州眾議會通過經濟懲罰法案 力阻削減大城市警察預算

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣