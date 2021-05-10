德州2020年外州移入全美第二 僅次佛羅里達州

德州成為2020年最受外地人青睞移居的第二名。(聖安東尼奧市網頁)

德州 成為2020年，除佛羅里達州外，最受外地人青睞移居的州，主要是「生活費親民、天氣食物很棒，人們也友善」。

根據CNBC，2020年有近900萬美國人搬遷，很大一部分搬至德州。根據Move.org最新分析，該州是排名第二的州，僅次於佛羅里達。

搬家公司Atlas Van Lines也發現德州成了搬遷者熱門目標。根據2020年6萬5000多個跨州搬遷紀錄，「入境」德州有5117，遷出德州則有4098戶。不過，仍有很高比例德州人離開德州，這意味仍有很多人被趕走。

搬到德州生活須多少錢？根據RentCafe全國資金報告，德州一房租金 平均958元，全國平均為1400元。該地房屋中位數為22萬8250元，全國中位數為27萬2450元。

在休士頓，房屋頭期款平均為3萬4869元，全國平均為6萬2600元。當地家庭僅需存款三年，即可支付首期房款。

相較之下，舊金山平均房屋頭期款為21萬8229元，一個典型家庭，需花七年並儲蓄20%收入才負擔得起。

此外，德州居民也無需繳納州稅，雜貨、公共事業和運輸成本也更低。在全國平均生活成本為100的基礎上，德州為93.9分，加州 為139.9，紐約為120.5。

然德州地價稅並不便宜，1.8%的稅率，是全美最貴地價稅前十名。Amazing Spaces業務發展總監Kelsey Morrill說，要搬家者，最好考慮當州的營業稅、所得稅與財產稅。

如何省錢搬到新的地方？首先要先了解住房市場，近一年住房市場火爆，疫情壓低貸款利率，但房價卻不斷上升。根據Zillow，過去一年中，全國租金價格上漲3%。

Drucker Walth管理財富建立部門CFP Autumn Lax說，搬家前最好替新屋做好預算，「研究要移區之處，估算當地生活成本，預留每月可能花費的金額，以便在搬家前，可預想之後的生活。」

此外最好能預留緩衝資金，「通過儘早安排財務狀況與研究，對新的旅程做好準備。」