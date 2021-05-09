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賭博、體育博彩引入德州 今年勢難合法

編譯組／綜合報導

儘管博弈產業投注數百萬元，數十名說客不停努力，但德州立法者仍表示，將賭場和體育博彩引入德州的提案，今年仍不會成為法律。

德州眾議員庫佩爾（John Kuempel）告訴達拉斯晨報說「因本期議會時間不夠。」

距離會期不到一個月，德州所有有關博弈產業的法案，都未跨越第一道障礙。由於德州憲法禁止大多數賭博，因這項法案需三分之二立法者投票，獲得大多數通過才得以成為法律。

庫佩爾說，本期議會尚無意願通過這些法案，特別是立法者得知他們希望用博弈收入填補預算漏洞的期望，比預期的要低之後。僅管如此，他和參議員Carol Alvarado仍持續對該法案做出努力。

兩人提出的法案，最終將使選民決定是否修改憲法使賭博合法化，允許體育博彩，將賭場度假中心帶入幾個主要城市。這些法案還將使該州三個聯邦政府認可的印第安部落，能在其土地上擴展為包括老虎機在內的賭場。

該法案還需三分之二的立法者同意，允許德州向如DraftKings或FunDuel之類的線上體育博弈平台出售被稱為Skins的許可，以與專業體育特許經營者或賽馬場合作，進行下注等。

上述法案獲得利益的10%，將被用於德州公立學校。

該法案最大支持者，是創立賭博帝國，拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Crop.）。除投資大型廣告外，還花費至少300萬元聘僱74名遊說者。

該集團副總裁Andy Abboud說，從一開始，他們就致力於德州長遠發展。「我們在本屆會期上取得長足進步，很高興與立法者會面，討論我們對度假勝地的願景。」

德州 眾議員 投票

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