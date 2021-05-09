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德州農業理事會會長顧問 涉索賄被捕

編譯組／綜合報導
德州農業理事會（Texas Agriculture Commissioner）會長米勒（Sid Miller）。（AP）
德州農業理事會（Texas Agriculture Commissioner）會長米勒（Sid Miller）。（AP）

德州農業理事會（Texas Agriculture Commissioner）會長米勒（Sid Miller）高級政治顧問史密斯（Todd Smith）日前因涉嫌大麻許可募集資金和捐款計畫醜聞被補。該許可是由德州農業廳（Texas Department of Agriculture）負責頒發。

德州論壇報指出，史密斯和其他參與者，涉嫌在該事件中索取總計15萬元的費用，包括他們稱在德州獲得許可證，需先繳交一項前期調查費用2萬5000元，其中部分資金還運用資助於其他政治運動。

根據書面陳述書稱，史密斯利用言語和行為，在大麻申請許可過程中造成他人對事實的錯誤印象，導致調查人員判斷受影響等。

此外，史密斯在自己和有意取得大麻許可者之間，用第三人擔任中間人。根據書面陳述書，中間人告訴欲持證人，他「正在直接與高級領導一起工作」，需要「15萬元現金，其中一部分用於競選捐款，才能保證獲得大麻許可」。

尋求許可者同意這筆交易。然最後卻獲悉，此舉卻仍不能保證會獲得許可。陳述書說，尋求許可者與電話聯繫史密斯，後者否認有任何消息，但承認接受來自中間人5000元。

史密斯於7日被捕，當天下午9時23分進入特拉維斯縣監獄，他於隔日凌晨2時59分被釋放，保釋金10萬元。

據悉，史密斯之前曾因競選活動受到審查。報導稱，史密斯曾告訴某聖安東尼奧商人，若他捐款給米勒競選經費，他可以得到德州農業廳任命，然後史密斯要求該商人提供2萬9000元個人貸款

德州 貸款 監獄

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