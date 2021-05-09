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跨性別體育法案 德州眾議會激辯 充滿火藥味

編譯組／綜合報導

德州眾議會8日充滿火藥味，兩黨針對跨性別體育法案爭執不斷。

眾議會公共教育委員會主席達頓（Harold Dutton）日前重啟參議會通過的一項措施，禁止跨性別兒童與出生證明上列出不同性別的成員參加體育比賽後，與民主黨人進行激辯。部分民主黨人揚言，要扼殺不相關的法案。

來自休士頓的達頓7日與共和黨人聯手，再次提出跨性別運動法案。此舉被認為是對民主黨立法人員的報復行為，因為前一天他們在議會上成功提出反對意見，拖延該法案。

在新一個會期第一個工作的周末，8日發生的議會衝突始於眾議會。

當達頓其中一項防止高中輟學法案列上議程，並獲准改用參議會通過的配套法案後，引發眾議會LGBTQ黨團創始成員兼秘書，民主黨員茲韋納（Erin Zwiener）質疑，她走到前台麥克風前。

達頓解釋，該法案將使擁有輟學預防計畫的公開特許學校，得以替許多16歲學童提供服務。

最初，茲韋納似乎可向達頓提問十分鐘，迫使該法案回到委員會，並進行封殺，但她突然停止提問，並向達頓展示手中的文件。

茲韋納說，法案中有五名眾議員反對簽名，迫使該法案重新提交回議程委員會（Calenders Committee）。

茲韋納說：「老實說，我手上有五個名字，我認為我們可以在這做事，我不認為這是利用兒童作為政治足球。」

達頓回應，已準備好自己的名單。他說：「我這有一張紙，上面寫著民主黨所有法案，我本來打算把這些法案通通打回票。」

最後茲韋納讓達頓輟學法案通過，而達頓並未在議會日程表上否決民主黨提案。

而其7日的行動，也提高SB 29跨性別體育法案通過機率。

為了回應參議會上個月通過的這項措施，NCAA理事會表示，該法將僅在跨性別學生可以參加的州舉行錦標賽。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前在福斯新聞市政廳（Fox News Town Hall）節目上說，若該法案到了他的辦公桌，他將簽署該法。

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