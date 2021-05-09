德州邊境草叢 發現8手槍、彈藥 部分武器曾被報遺失

聯邦海關與邊境保護局伊格爾帕斯南站人員，本月5日在伊格爾帕斯附近查獲一個裝有遺失武器的行李袋。（CBP）

聯邦海關與邊境 保護局（US Customs and Border Protection，CBP ）伊格爾帕斯（Eagle Pass）南站人員，本月5日在伊格爾帕斯附近查獲一個裝有廢棄武器的行李袋，部分武器曾被報遺失。

派駐該站的國民警衛隊一名成員，在該處發現一個黑色健身 包，被遺棄在草叢中。相關人員到現場清查，從健身包中搜索八把AK-47型手槍，AK-47型十盒30發彈藥。相關人員將這些物品，運至南站進行下一步處理。

在處理的過程，據報導其中四件武器曾被報告遺失。

聯邦海關與邊境保護局Del Rio Sector首席官員Austin L. Skero II說，「這是我們第二次在該地區查獲遺失的武器與彈藥。至關重要的是，我們需對所有威脅保持警惕，並與合作夥伴密切聯繫，阻止犯罪組織進入社區。」

民眾可致電Del Rio Sector免費專線866-511-8727舉報可疑活動。民眾也可上臉書US Border Patrol Del Rio Sector，或推特 @USBPChiefDRT 或@CBPSouthTexas關注相關資訊。