聯盟不對SB 7案表態…休城縣市長拒GHP致詞

休士頓市長特納宣布，今年將不在「大休士頓夥伴聯盟」會議上致詞，因為聯盟至今不願對限制投票權的SB 7法案表態。( Fox 26)

休士頓 市長特納（Sylvester Turner）與哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）連袂宣布，今年將不在「大休士頓夥伴聯盟」（Greater Houston Partnership，GHP）的會議上致詞，因為聯盟至今不願對限制投票 權的SB 7法案表態。

伊達戈在推特上表示，德州 的投票權是民權發展的歷史一刻，她與特納不可能對GHP聯盟的不作為悶不吭聲。她表示，她的演說還在考慮以何種方式發表。

特納則說，他選擇與Houston First站在一道，在它們的場子發表演說，因為Houston First才是珍惜休士頓多元、包容文化的一方，而且相信人人都能去投票是理所當然的。

特納強調，GHP聯盟一直對投票議題不願表態，但在這個關鍵時刻的不作為，又該如何面對未來的子子孫孫？不表態只會讓事情越走越糟。

GHP聯盟則以聲明回應，他們知道兩位民選首長的失望，但是希望兩位尊重聯盟的決議方式，他們必須經過140人的理事會無異議通過，GHP聯盟才能代表1000多家廠商發聲，因此聯盟的立場，不見得會與兩位的政治見解一致。