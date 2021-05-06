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休士頓推廣疫苗 免費聽音樂、吃捲餅…

編譯組／綜合報導 
休士頓居民只要完成接種就可免費聽音樂、享用免費捲餅。（KHOU）
休士頓居民只要完成接種就可免費聽音樂、享用免費捲餅。（KHOU）

總統拜登發下豪語，希望在7月4日國慶之前，達到全美70%成人完成新冠疫苗接種的目標。休士頓地區的醫院與社團則想方設法，祭出各種誘因，包括心靈式的免費音樂會，或生理飽足的免費捲餅，希望吸引更多民眾接種。5日當天下午的活動吸引了約100人參加。 

休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）與休士頓音樂基金會（Houston Music Foundation）合作，在Heights Theater推出中午12時至下午4時的免費接種服務，參加者除了可以邊等邊聽音樂表演，接種後還可以到對街的Harold's與Torchy's享用免費墨西哥捲餅。 

主辦者之一的Mark Austin表示，他們希望讓音樂家能夠更快地回來工作，最好的辦法就是讓更多人接種，而開放Heights Theater竟是個好辦法，因為人們只要到了，說他們想接種，然後就大功告成。 

有些人的確是衝著免費捲餅而來，但像Leroy Decker就說，她是聽說歌手Bun B要來，才克服擔憂願意接種。 

德州農工大學也正在舉辦類似活動，希望難以觸及、接種困難的地區，居民都能完成接種。市議員Abbie Kamin說，接種才能保護自己與家人，沒有安全，大家都不能回去工作、享受生活。

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