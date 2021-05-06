德州瓦沃迪成偷渡熱點 美南日逮6000人

格蘭德河是美墨邊界線。(Big Bend國家公園網頁)

4月份美國 南方邊界偷渡情況失控，國土安全部平均每天逮獲6000名偷渡客 ，瓦沃迪縣最近成為越過邊界的最熱地點。

川普敗選之後，已料到拜登 一上台必然停止築牆，因此去年11月起，邊界牆的工程加班趕工。果然不出所料，1月20日起邊界牆工程全面停頓，這似乎對中南美洲人召喚作用，三個多月以來每個月偷渡人數都創下新高。國土安全部3日公布，上月邊防單位平均每天逮捕6000人，也就是一個月逮捕了18萬名偷渡客。

該部指出，漏網之魚平均每天約有1500人；不過既然是漏網之魚，這個數字充其量也只是猜測。德州與墨西哥緊鄰，在偷渡問題上首當其衝，許多州民對拜登的移民政策不滿，雖然很多人同情偷渡客離鄉背井的困境，但邊境形同虛設不是解決問題的辦法，美國政府應該嚴厲要求中美洲各國政府整頓內政，讓人民可以在本國安居樂業。

位於聖安東尼奧西邊150哩的瓦沃迪縣(Val Verde County) ，南邊的110哩長縣界就是格蘭德河(Rio Grande) ，這一帶完全沒有高牆，河水也很淺，消息傳出後，此處已成偷渡客最愛的越境熱點，他們先在草叢中觀察，等美國這邊沒人監看時涉水過河。

德里歐市(Del Rio)是瓦沃迪縣的縣治，市民蘿倫古鐵雷茲(Lauren Gutierrez)表示幾乎天天都可以看到偷渡客從這裡經過，河邊到處都是垃圾，偷渡客過河以後把濕鞋、濕衣褲丟棄，食品包裝袋和空飲料罐散落滿地，她拾起地上的一份文件，那是登機證和身分證明，那人先從委內瑞拉(Venezuela)搭機到墨西哥東北部第一大城蒙特瑞(Monterrey) ，然後到德里歐涉水進入德州。