「血汗鑽石」惡名昭彰 全球最大珠寶商Pandora改售人工鑽

Pandora宣布改售人造鑽石。（KHOU 11）

國際珠寶品牌Pandora宣布，不再採用天然挖採的鑽石，改用人造鑽以製造手飾，因為雖然鑽石本身光彩奪目，但背後挖採與交易過程往往充滿血與淚，休士頓 KHOU電視台報導，因此這家全球最大的珠寶配飾商才做此決定，而且未來鑽石的價格有可能不再那麼昂貴。

全球多數鑽石來自非洲，但當地的開採作業卻充斥著勞力剝削，甚至有超過70個國家使用童工開採。另外，「血汗鑽石」又往往成為內戰的源頭，助長官員貪污與殘暴獨裁政權。

同時，雖然部分國家對鑽石開採做出種種限制，但多數國家卻放任業者，因而導致環境嚴重毀損，汙染與沙漠化層出不窮，原本依靠土地為生的農民往往因此流離失所。

但Pandora採用的人造鑽石是不是真鑽？是的。鑽石原本是靠地球千萬年地層變動所帶來的壓力與熱力而產生，現在由科學家在實驗室中以人工方式重現並加速，因此人造鑽並不是「水鑽」（rhinestone），而是貨真價實的鑽石。

KHOU電視台報導，但因為是人工製造，所以成本也比天然開採低很多，以後再想鑽光熠熠，就不必擔心荷包大失血了。

Pandora於1982年成立在丹麥哥本哈根的國際鑽石公司，在泰國 設有工廠，對全球100多個國家銷售，共有7000多個銷售地點。