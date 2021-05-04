正當防衛用槍 社區治安講座吸引滿場觀眾

正當防衛和社區安全講座，吸引多位民眾參與。（記者封昌明／攝影）

上周德州 參議會特設委員會快速通過州法律草案，允許州內公眾不必擁有許可證便可以在公眾場合持槍。本案在德州州議會爭執多年，目前州眾議會及參議會特設委員會雖然讓預算過關，但能否在州參院獲得足夠的票數，仍未知。華人槍店業者偕同西南管理區3日邀請警方，先進行正當防衛和安全講座。

在中國 城地區經營Night Fox Arms槍店的Jack表示，這項法案若通過，最快也要在今年9月才實施，民眾無需緊張，但民眾在未獲專業知識情況下隨意公開亮槍，對治安是否有幫助見人見智。他建議民眾若沒有經過專業訓練，要公開亮相宜謹慎而行。

為了教導民眾正確使用槍枝及遇有危險時如何自我防衛，Night Fox Arms槍店邀請西南管理區主席李雄及多位現役警官現身說法，為民眾講解用槍的最佳時機及遇有麻煩如何自保等專業知識，會中也請來專業律師團為民眾講解使用槍枝的法律相關問題，讓與會的民眾獲益良多。

李雄盛讚在中國城服務38年的警官Jimmy Chau即將退休，他任內在社區內表現卓越，為民眾的安全付出心力他非常感謝。這次的座談會他全程參與，看到警察 同仁知無不言，言無不盡的專業指導，無非就是希望民眾能加強自身防衛的意識，大家共同維護中國城地區的治安。

多位指導教官依序上台表示，如遇案發現場，千萬別亂說話，因為現在警察隨身都有攝影機，你的任何一句話都足以成為未來的呈堂證供，稍有不慎就有可能麻煩上身，民眾一定要小心用槍，在律師未到之前千萬別亂說話。

教官Jonathan則提出多段錄影帶指出，災難發生時，多半都是民眾盲從造成傷害，所以平常就要有危機意識，莫待危機降臨時驚慌失措。他表示，自衛時除了正確的使用槍枝外，其他如電擊槍也是不錯的選擇，它可以避免傷及人命，民眾可以考慮使用。