休士頓1夜5起槍擊案 釀1死5傷

休士頓一夜發生五起槍案，警方疲於奔命。(哈里斯縣警局推特)

ABC電視台報導，休士頓 2日夜間至3日共發生五起槍案，造成一死五傷。至3日上午，並未逮補任何一名槍手。

2日下午8時左右，在一輛停在西海灣路（West Gulf Bank Road ）的車內，發現一名男子遭槍殺。據悉，該男子是在Coppertree公寓外，被人數不明的槍手槍殺，送醫後傷勢嚴重但穩定。根據休士頓警局，槍擊 事件動機不明。

兩名男子2日晚間10時30分，在De Priest附近Millville Drive，遭劫車者槍殺。

根據休士頓警局，兩名男子當時站在Acres Homes出租汽車 旁，被幾名劫車者開一輛SUV，勒索汽車。劫犯開槍射殺他們後，並未劫車即開車離去。兩人送醫，一人重傷。

另一起槍案發生於當天下午10時40分左右，在Millville Drive槍案發生後十分鐘，哈里斯縣警方接獲該縣西北Antonie Dirve 10100街區的Micheladas La Barra發生一名男子遭槍擊。

警方根據酒吧內部的影片，顯示是兩組人之間的爭執，嫌犯掏出半自動手槍，打中其中一名顧客，24歲的Luis Rivera當場死亡。

警官岡薩雷茲(Ed Gonzalez)稱，兇嫌為一名20多歲西裔，駕駛2009年銀色的Chevrolet Malibu逃離現場。

而當晚11時，在休士頓Fairdale Lane鄰近Greenridge Drive地區發生槍案，警方抵達現場後，發現一名男子胸部遭槍傷，送醫後情況危重。

警方稱，目擊者聽到槍聲時，該男子在公寓大樓的停車場。嫌犯開槍後逃離現場，警方循線追捕中。

至3日凌晨，警方又接獲報案，休士頓東北部Sayers街 6000號街區發生槍案，一人受傷送醫。