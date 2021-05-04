達拉斯4慢性病患者 接種疫苗後死亡

四名達拉斯居民在完全接種新冠肺炎疫苗後死亡。(達拉斯縣衛生局)

NBC 5電視台報導，達拉斯衛生官員日前報告，四名達拉斯居民在完全接種新冠肺炎疫苗 後死亡。

這四人均有潛在的高風險健康狀況，其中三人因接受免疫損害，或免疫抑制治療，以致降低疫苗功效。

醫師指出，新冠肺炎疫苗可能無法替免疫受損者提供全面保護，僅管他們仍應接種疫苗，但接種後需採取額外的預防措施。

貝勒大學（Baylor University）醫學中心傳染病學家Mezgebe Berhe說，「我們真的不知道這群病患施打疫苗後，是否產生良好的免疫反應。」

免疫系統受損者，如罹患癌症、愛滋病毒，或因身體狀況服用免疫抑制劑者，被排除在疫苗臨床試驗外。

僅管輝瑞（Pfizer）與莫德納 （Moderna）試驗證明，健康者施打後，保護效果可達95%，但仍有例外。

醫師表示，人們不應在注射疫苗前，停止服用任何免疫抑制劑，以期待疫苗能產生更好的免疫反應。

達拉斯縣醫學協會Mark Casanova說，任何接受免疫抑制劑治療者，都不應停止服用藥物，而需向醫師詢問，檢查。因為這些藥物的服用與否，可能會有性命攸關的問題。