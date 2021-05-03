岡薩雷斯將入閣 哈里斯縣警長誰接？

哈里斯縣警察局長岡薩雷斯獲提名為ICE局長。（ABC）

哈里斯縣（Harris County）警察局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）獲得總統拜登 提名為聯邦移民暨海關執法局（ICE）新任局長 。岡薩雷斯2016年、2020年兩度當選警長，按照德州 憲法規定，哈里斯縣縣政委員會（Commissioners Court）將遴選適當人選接替岡薩雷斯，直到2022年的大選。

哈里斯縣共有450萬居民，警員達5000名，是德州第一大、也是全美第三大縣警局，因此誰來接任將成關鍵。哈里斯縣府律師Christian Menefee認為，縣內先前已有許多類似情形，縣政委員會應能在短時間內，為縣警局選出最佳人選，肩負起警政與獄政，與保護縣民的責任。

縣警局長是民選官員，岡薩雷斯在2017年當選，2020年又以高票連任。

瞭解哈里斯縣警局的人士告訴ABC 13，第一區分局長Alan Rosen應該會有意願接手，不過因為岡薩雷斯尚未獲得國會同意，因此誰來接任還未定案。不過黑人團體已經發出呼聲，希望哈里斯縣能夠有個非裔警長，改寫該縣歷史。

出生和成長在休士頓 的岡薩雷斯，曾任休士頓市警員，官至警佐，後來當選休士頓市議員，擔任兩任議員後，再當選哈里斯縣警局長。