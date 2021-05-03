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吳元之：遇仇恨事件 應說出實情

編譯組／綜合報導 
德州眾議員吳元之表示，針對亞裔的仇恨事件一直都有，只是大家選擇不聽不聞，而受害者也害怕講出實話。（ABC 13）
德州眾議員吳元之表示，針對亞裔的仇恨事件一直都有，只是大家選擇不聽不聞，而受害者也害怕講出實話。（ABC 13）

ABC 13電視台近日舉辦視訊會議，邀請大休士頓各界領袖一同討論反亞太裔（anti-AAPI）的相關議題。提出眾議會第66號決議案的華裔眾議員吳元之（Gene Wu）強調，決議能夠獲得眾議會通過，正代表著大家開始願意認真面對反亞裔的問題。 

身為德州四名亞裔民代的吳元之強調，反亞裔案件自2020年開始增加，並且獲得更高關注，但事實上，在這之前，針對亞裔的仇恨事件一直都有，只是大家選擇不聽不聞，而受害者也害怕講出實話，眾議會能夠通過決議，彰顯反亞裔的問題，代表各界開始承認確有其事。 

參與會談的其他執法人員則強調，受害者應該勇於挺身而出，透過aapihatecrimes.org通報相關案件。之前的反亞太裔仇恨犯罪不被重視，但2021年初發生在德州北部的韓裔店東遭黑人毆打案件，卻開始引發高度關切，並引起各界開始深入探究反亞太裔議題。 

休士頓警局局長費納（Troy Finner）強調，警方確實注意到相關案件數量的增加，但是專家仍然警告他們案件黑數仍然存在，移民社群－特別是亞太裔，往往不願報案。不過，休士頓警局本身卻是高度多元化的代表。 

除了局長本人是非裔，還有兩位亞裔副局長冼就斌（Ban Tien）與巴席爾（Yasar Bashir）。休士頓警局在2019年沒有任何反亞太裔犯罪的紀錄，2020年出現兩例，冼就斌當天指出，反亞太裔的問題，大家都很關心，而且認知到案件的癥結所在，也認知到案件數持續增加。 

巴席爾則說，大家都應該信任彼此，關心彼此，所以如果有人受到傷害，他希望大家勇敢說出來，因為這不僅是對個人的傷害，也是對社群的傷害。

亞裔 休士頓 社群

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