蘋果公司擴版圖 奧斯汀房價飆升

蘋果等高科技業者進駐，奧斯汀房價快速飆升。(Austin市府網頁)

蘋果公司（Apple ）決定在德州 擴張事業，至少增加3000個高薪職位，特斯拉（Tesla）、甲骨文（Oracle）已經進駐德州，其他科技業者也摩拳擦掌，準備進軍德州。在這股效應下，德州各地，特別是奧斯汀，單是過去一年房價 就已經上漲了30%，中位價達到42.5萬元，房市未來還可能更熱。

Ryan Ford去年才從北卡州的洛麗（Raleigh）搬到奧斯汀，用23.5萬元買下三臥、兩衛的房子。他說他們一家都覺得走運了，因為買下半年之內，房屋估值就增加了10萬元，如果是現在才買，他們根本買不起。

洛麗的房價同樣大漲，Zillow的估計，去年上漲了12%，獨棟屋平均賣價為32萬7,700元。最近剛買下估值在25萬至30萬元間的房子的Heather Hughes說，大家都知道奧斯汀三角地帶的房價在漲，但是沒人想得到會這麼誇張。

鄰近Apple新園區的房價一直在漲，但是仲介業者還是認為，要買趁現在，但要賣等一等，因為以後只會更貴。仲介Wade Giles說，鄰近Apple園區的一棟房子元旦當天上市，24小時內就收到97筆競價，有些甚至比要價多了5萬元。

Wade Giles說，有一棟房子更誇張，開價30多萬元，最後以45萬成交。他說，很多房子根本沒有議價，但還是幾天內就成交，而且因為是盲標（blind bidding），所以很多買家最後才發現，自己是在跟自己競價。