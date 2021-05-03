拉貝中學教練倡非裔暴力 家長籲解僱

休士頓地區拉貝中學教練涉族裔言論。(Labay中學網頁)

休士頓地區FOX 26電視台報導，一名Cy-Fair獨立學區 （Cypress-Fairbanks ISD）學生的父母，呼籲拉貝(Labay)中學校長解僱教練。該教練涉嫌對一名14歲男孩說出，想看到非裔 之間的暴力行為等種族主義 貶抑言論。

該學童的母親Rakisha Wilcox說，兒子上月27日從拉貝中學回家時，告知她在球場上發生的事情，「我幾乎不敢相信。」

她說，「他們正要練習，教練跟我兒子說，我要讓非裔教練打你的臉，這樣我就可以看到一些非裔與非裔間的暴力行為。」

男孩父親Gregory Williiams補充說，「這非常令人反感，輕浮。」

社區活動家Quanell X說，當教練說出種族主義言論時，還有一名學生在旁邊，說「教練你說什麼？」教練竟然還言「我喜歡非裔間的暴力」。

事發隔日，該孩童父母到學校與官員見面，然對學校處理方式頗感不滿。Williams說，「他們說會認真對待，但若認真對待，為何不讓該教練放假等待調查？」

他說，學校制度讓他們失望，「我們希望應該開除教練，校長也該辭職，因他並未認真對教練做出調查。」

學區發言人說，學區和校園正調查該事件。