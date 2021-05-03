拉貝中學教練倡非裔暴力 家長籲解僱
休士頓地區FOX 26電視台報導，一名Cy-Fair獨立學區（Cypress-Fairbanks ISD）學生的父母，呼籲拉貝(Labay)中學校長解僱教練。該教練涉嫌對一名14歲男孩說出，想看到非裔之間的暴力行為等種族主義貶抑言論。
該學童的母親Rakisha Wilcox說，兒子上月27日從拉貝中學回家時，告知她在球場上發生的事情，「我幾乎不敢相信。」
她說，「他們正要練習，教練跟我兒子說，我要讓非裔教練打你的臉，這樣我就可以看到一些非裔與非裔間的暴力行為。」
男孩父親Gregory Williiams補充說，「這非常令人反感，輕浮。」
社區活動家Quanell X說，當教練說出種族主義言論時，還有一名學生在旁邊，說「教練你說什麼？」教練竟然還言「我喜歡非裔間的暴力」。
事發隔日，該孩童父母到學校與官員見面，然對學校處理方式頗感不滿。Williams說，「他們說會認真對待，但若認真對待，為何不讓該教練放假等待調查？」
他說，學校制度讓他們失望，「我們希望應該開除教練，校長也該辭職，因他並未認真對教練做出調查。」
學區發言人說，學區和校園正調查該事件。
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