我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

拉貝中學教練倡非裔暴力 家長籲解僱

編譯組／綜合報導
休士頓地區拉貝中學教練涉族裔言論。(Labay中學網頁)
休士頓地區拉貝中學教練涉族裔言論。(Labay中學網頁)

休士頓地區FOX 26電視台報導，一名Cy-Fair獨立學區（Cypress-Fairbanks ISD）學生的父母，呼籲拉貝(Labay)中學校長解僱教練。該教練涉嫌對一名14歲男孩說出，想看到非裔之間的暴力行為等種族主義貶抑言論。

該學童的母親Rakisha Wilcox說，兒子上月27日從拉貝中學回家時，告知她在球場上發生的事情，「我幾乎不敢相信。」

她說，「他們正要練習，教練跟我兒子說，我要讓非裔教練打你的臉，這樣我就可以看到一些非裔與非裔間的暴力行為。」

男孩父親Gregory Williiams補充說，「這非常令人反感，輕浮。」

社區活動家Quanell X說，當教練說出種族主義言論時，還有一名學生在旁邊，說「教練你說什麼？」教練竟然還言「我喜歡非裔間的暴力」。

事發隔日，該孩童父母到學校與官員見面，然對學校處理方式頗感不滿。Williams說，「他們說會認真對待，但若認真對待，為何不讓該教練放假等待調查？」

他說，學校制度讓他們失望，「我們希望應該開除教練，校長也該辭職，因他並未認真對教練做出調查。」

學區發言人說，學區和校園正調查該事件。

非裔 學區 種族主義

上一則

大紅袍海鮮酒家 現已恢復營業 母親節聚餐的好地方 港式推車點心、正宗粵菜、生猛海鮮、天天出爐燒臘

下一則

蘋果公司擴版圖 奧斯汀房價飆升

延伸閱讀

1家人同遊夏威夷 父母完成疫苗接種 男童染疫亡

1家人同遊夏威夷 父母完成疫苗接種 男童染疫亡
防疫拒返校？翠登學區教師罷工被判違法

防疫拒返校？翠登學區教師罷工被判違法
麻州撥款7000萬元助各學區設暑期班 「將持續數年」

麻州撥款7000萬元助各學區設暑期班 「將持續數年」
著名華人區 聖瑪利諾學區總監閃辭

著名華人區 聖瑪利諾學區總監閃辭

聖瑪利諾學區籌款 5月1日免費車窗彩繪

聖瑪利諾學區籌款 5月1日免費車窗彩繪
洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職

洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
拒絕接種的護理師畢吉斯。（KHOU 11）

休士頓護理師 寧可被開除也不願接種新冠疫苗

2021-04-29 14:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員