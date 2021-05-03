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疫情期間 德州失業救助遭盜領7億元

編譯組／綜合報導
德州勞工委員會說，發現可疑的失業救濟金申請案，損失近7億元。（Texas Workforce Commission網頁）
德州勞工委員會說，發現可疑的失業救濟金申請案，損失近7億元。（Texas Workforce Commission網頁）

除加州外，德州失業詐欺情況也日趨嚴重。ABC電視台報導，根據德州勞工委員會（Texas Workforce Commission）說，新冠肺炎疫情期間，發現超過61萬1000件可疑的失業救濟金申請，損失近7億元。

2019年，德州僅1900件詐欺指控。疫情發生後，此一數字激增300倍。幾周前，便已出現37萬3000件可疑的賠償申請。

在損失的金額上，幾周前，失業救濟金虧損5億7700萬元，如今增加至6億9100萬元。

德州勞工委員會發言人James Bernsen說，該州將想辦法收回這筆費用，但須核實這些錢流入何地。

專家認為，要追回這些款項是艱鉅的任務，他們認為德州應可以辨識哪些是虛假的申請。但有許多人在國外，這筆錢可能永遠不會退還。

德州收取稅款支付失業救濟金，而為彌補這些損失，恐有必要提高稅收。

Bernsen說，這樣的情況令人擔憂，最終也將影響企業主招聘。

企業家告訴ABC13，若提高稅收，可能會將這些成本轉嫁給客戶。

識別盜竊資源中心營運長（Identify Theft Resource Center COO）James Lee說，竊賊利用可用的訊息與金錢結合。過去十年網路違規行為給犯罪份子提供資訊，加上過時的系統，詐欺行為層出不窮。

德州勞工委員會表示，目前正進行相關改進，希望在失業補助金發出前能發現詐欺行為。Bernsen在本月表示，目前已在送出金額前，抓獲90%詐欺案。

識別竊盜專家說，各州要做的不僅是更新系統，需用新方法驗證申請福利者，包括雙向系統和新技術。

至於民眾該如何保護自己？州領導人說，若要領取福利，請當心在社交媒體上發布的內容，因可能會因此遭到帳戶盜用。

若收到失業通知，但從未申請過失業補助金，請立即與TWC聯繫，以免損失權益。

若正領取失業補助金，但發現金額被盜，需立即舉報。

而增加的失業救濟金將持續到9月初，專家認為，網路犯罪份子可能會將注意力轉移到其他機構。特別是聯邦政府通過的刺激法案，向州機構注入數十億元，將是詐騙犯未來的瞄準對象。

德州 詐欺 勞工

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