阿靈頓兩起車禍四死兩傷 一起涉醉駕

達拉斯晨報報導，阿靈頓（Arlingon）1日凌晨發生兩起車禍 ，造成四人死亡，兩人受傷。

第二起車禍發生於1日凌晨1時40分，位於East Randol Mill路1300號街區，鄰近AT & T體育場附近。一輛車向西行駛時超速失控。警方說，該車輛撞上道路旁的樹，車頭嚴重受損，車內有四人，其中三名男子當場死亡，26歲的駕駛重傷送醫。

而早些時候，約六哩之外也發生過一次重大事故。警方表示，30日晚間約10時20分左右，一輛皮卡車駕駛員，在East Pioneer Parkway 3300號街區向南行駛時，在South Great Southwest Parkway和州際公路State Hightway 360失去控制，

卡車偏離道路，自撞路旁一棵樹，撞擊力過大翻車。位於乘客座位的女性當場死亡，身分尚未被確認。

警方稱，該車輛駕駛，22歲的Cristian Vazquez因醉酒過失殺人被判進入阿靈頓監獄 。當天據悉也是酒醉駕車。

阿靈頓警局局長Al Jones 1日上午推文說，「我們度過艱難的夜晚，預防此類事故方式有很多，例如朋友駕車，尋找代駕等。」