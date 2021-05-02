美福藥局攜手中華文化中心 為民眾打第二劑疫苗

美福藥局負責人喻斌（圖左）為民眾發放大米。（記者封昌明／攝影）

美福藥局 配合中華文化中心，5月1日在該中心T.T and W.F. Chao老人中心為民眾注射莫德納疫苗 第二劑，雖然出席的民眾踴躍，但仍有民眾因為天雨或其他因素不克前來，美福藥局主任藥劑師呂岳勳呼籲民眾若因當天無法前來注射疫苗第二劑，可於周一起至該藥局門市部進行補注射，維護社區公共衛生安全人人有責。

為鼓勵民眾出來施打疫苗，美福藥局負責人喻斌此次動員了大批義工到場協助，並購買了台灣企業（Wintech Medipro)在美國本地生產的醫療用口罩四片免費贈予前來施打疫苗的民眾，喻斌身兼亞裔商會主席，他表示此舉是為了支持本地企業及幫助民眾防疫，希望大家注意自身健康。

美福藥局呂岳勳(右起）藥師、中華文化中心Kimberly、美福藥局經理符永豐為民眾發放口罩及大米。（記者封昌明／攝影）

中華文化中心也在執行長華啟梅帶領下全員出動，協助美福藥局幫民眾進行登記作業，並免費提供場地讓醫護人員為民眾施打疫苗及休憩，同時還提供了每位民眾一包大米，讓完成注射民眾喜出望外。

美福藥局主任藥師呂岳勳則提醒民眾，接種第二劑疫苗的時間，應預約在接種第一劑疫苗後的28至42天內。請民眾確認拿到疫苗接種卡。卡上有註明接種了哪種疫苗，以及接種的日期。請在如約注射第二劑疫苗時帶上此卡，並在完成注射後，確認卡上資訊更新為兩劑均已接種。

醫護人員為民眾注射疫苗。（記者封昌明／攝影）

很多民眾擔心接種第二劑疫苗後的副作用，呂岳勳說，每個人的情況都不一樣，他舉自己為例，他在接種第二劑後就出現發燒的現象，他只好吃退燒藥，並在家躺了一天才復原，也呼籲民眾出現副作用時不要緊張，但也不要掉以輕心，有任何疑問可到藥局來向他諮詢。

美福藥局主任藥師呂岳勳呼籲民眾要注射副作用。（記者封昌明／攝影）

不過按CDC 公布常見的副作用，呂岳勳說，注射疫苗後大致上，有手臂出現痠痛或腫脹、頭痛、身體痠痛、疲倦和發燒等現象。副作用通常在第二劑疫苗注射後出現，而在年長者中較為少見。副作用多半都在接種疫苗後的頭三天內開始出現（最常見的是接種疫苗後的第二天），在開始後會持續大約一到兩天。

美福藥局義工在入口處幫助民眾報到。（記者封昌明／攝影）

如果出現以上副作用該怎麽辦？呂岳勳表示，如果副作用在兩天後還沒有消失，或者注射部位的發紅或痠痛在24小時後加重，可以試著服用乙酰氨基酚 (Tylenol)或其他退燒藥耐心等地藥效發揮作用，也可以到美福藥局向他諮詢。

呂岳勳提醒民眾，接種疫苗後並非就有神功護體，大家仍然採取預防措施，包括：生病了請待在家裡、與他人保持至少6呎的距離、仍要佩戴口罩、經常洗手和使用消毒洗手液。CDC雖然已證實 Moderna 疫苗可防止人們罹患 COVID -19，但仍有更多的資訊有待瞭解，包括保護能持續多長時間，以及疫苗能夠在多大程度上預防傳染。

美福藥局地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston TX 77036，電話：281-506-2453。