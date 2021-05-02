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德州持1盎司以下大麻者 刑事懲罰將減輕

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，德州眾議會初步批准一項HB 441法案，降低擁有少量大麻的刑事懲罰，且替許多被控犯有此類罪行的德州人，刪除大麻相關犯罪紀錄。該法案僅適用於持有一盎司或更少的大麻物，約20分左右。

目前在德州，擁有最多兩盎司的大麻屬於B類輕罪（Class B misdemeanor），最多可處180天監禁與2000元罰款。

這項HB 441法案由德州眾議員茲韋納（Erin Zwiener）和Drifwood提出，將持有一盎司或更少的大麻物，降低為C類輕罪，無須坐牢，也不允許警察逮捕持有不足一盎司的大麻者。

茲韋納在一次委員會聽證會上說，該案已與州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室合作，並稱讚兩黨在該案有了對話。眾議會在兩年前通過類似措施，但遭副州長帕特里克（Dat Patrick）反對。

目前德州一些檢察官和執法機構，已停止逮捕和起訴發現少量大麻的初犯者。德州大學與德州論壇報近期進行的民調發現，德州60%選民認為，無論任何目的，擁有少量大麻都是合法的。

HB 411法案是降低德州刑事處罰的法案之一。立法機關內還有十多項法案與此相關。

其中HB 99法案，取消因擁有大麻而被逮捕和吊銷駕駛執照的行為，但處以罰款。該法案作者，眾議員Steve Toth為一位知名保守派人士，他向眾議會刑事法學委員會表示，他不支持大麻非刑事化或合法化，但認為必須解決因大麻事件逮捕時出現的種族差異。

根據美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）於2020年一份報告，儘管全國範圍內使用率相似，但2018年擁有大麻而遭捕的非裔為白人的2.6倍。2018年和2019年間，儘管德州人口中有12%為非裔，但德州因持有大麻被捕的人中，約30%為非裔。

B類輕罪還處以其他懲罰，例如阻止某人獲得槍枝許可證五年，並自動吊銷駕照。若將指控降為C類輕罪，將消除會影響工作申請和經濟援助的犯罪紀錄。

自從立法機關上次會議，將大麻和其衍伸商品合法化以來，合法和非法大麻之間的界線更為困難，導致德州低級財產指控的適量下降。

2019年，德州公共安全局報告因藏有大麻被捕的4萬5000多人，較2018年6萬3000多人減少。

德州 非裔 眾議員

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