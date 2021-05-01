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無證移民湧德州 警方疲於奔命

編譯組／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓。（KXAN）
德州檢察長帕克斯頓。（KXAN）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前會同德州南部各地警察首長，勘查靠近邊界的米申市（Mission）。帕克斯頓前一陣子連續狀告聯邦政府的作法，獲得當地警長一致讚許，帕克斯頓本人則表示，移民危機已經傷害德州，更影響到全美，當地員警簡直疲於奔命。

陪同帕克斯頓的警察局長包括拉瓦卡縣（Lavaca）的Micah Harmon，羅浮紀歐縣（Refugio）的Raul Gonzalez，傑克森縣（Jackson）的A.J. Louderback。檢察長辦公室的聲明則表示，德州邊境警長聯線（Texas Border Sheriff's Coalition）的成員都被邀請到場，包括格蘭德河谷（Rio Grande Valley）與伊達哥（Hidalgo）縣的警長，但辦公室說其他受邀警長暫時不能公布。

回應警長們將危機止於邊界的呼聲，帕克斯頓當天強調，德州受到的傷害已經夠大了，更別提美國其他各地。他接著說，黑幫組織越來越猖獗，因為走私毒品、販運人口而荷包滿滿，但德州人卻因此付出天大代價。到場的警長們則回應帕克斯頓的說法，其中Micah Harmon就說，雖然他的轄區距離邊界200哩，但是狀況已經夠糟了。

Raul Gonzalez則說，羅浮紀歐已經人滿為患，人口販子一天到晚把人往他們那送，甚至在速限35哩的地方飆到80哩，根本無法無天、罔顧人命。其他人則稱，為了解決無證移民問題，不只是當地警方要加班，其他消防人員、急救人員都得加班。

 

德州 警察 移民

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