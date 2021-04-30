我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

阿諾聯手伊達戈 鼓勵選民捍衛民主

編譯組／綜合報導 
前加州州長阿諾史瓦辛格(左)與哈里斯縣長伊達戈(右)。（KHOU 11）
前加州州長阿諾史瓦辛格(左)與哈里斯縣長伊達戈(右)。（KHOU 11）

德州可能通過限制選民投票自由的法案，除了原本就表態反對的哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），前加州州長阿諾史瓦辛格現在也跳出來聲援，強調選民投票自由不該被限制。伊達戈的推文表示，哈里斯縣的選務改進步調不會放慢，還戲稱她現在有個跨黨派的盟友阿諾史瓦辛格，「這傢伙可不是好惹的」。 

皆為第一代移民的兩人，是在Jack Brooks Foundation舉辦的視訊會談中表態，希望2020年的超高投票率還能繼續下去。阿諾史瓦辛格說，這跟民主黨或共和黨無關，這跟人民的權力有關，「大家應該知道自己的力量有多大，投票就是你們最該做的事」。伊達戈是民主黨籍，史瓦辛格是共和黨籍。

伊達戈與其他政壇人士聯手，在2020年的大選中推出多項創舉，包括增加提前投票的處所，開放免下車投票與24小時投票所。但此舉引發共和黨人不滿，目前正在州議會推動法案，試圖限縮前述措施。 

伊達戈在視訊當天對此表示，這種行為讓她想起3K黨的歷史，來自不夠民主國家的她，曾經享受過美國的民主，所以她不會讓美國走回頭路。阿諾史瓦辛格的基金會曾經捐助250萬元，協助八個曾經限縮投票自由的州增設投票所，所以他在當天強調，德州人應該站出來捍衛民主。

投票 共和黨 美國

上一則

休士頓公路 成一日動物園

下一則

陸乃昂新冠主題油畫 撫慰人心

延伸閱讀

阿諾狠批奧斯卡獎無聊 「看不到三分之一怒關電視」

阿諾狠批奧斯卡獎無聊 「看不到三分之一怒關電視」
哈里斯縣警長獲提名聯邦ICE局長 縣長賀喜

哈里斯縣警長獲提名聯邦ICE局長 縣長賀喜
機警槍店員工 因一句話挽救不少生命

機警槍店員工 因一句話挽救不少生命
機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命
接種疫苗 大休士頓地區免預約

接種疫苗 大休士頓地區免預約
白警殺人罪名成立 休士頓市長：銘記尊重生命

白警殺人罪名成立 休士頓市長：銘記尊重生命

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
女教師踩小孩的照片。（Fox 4截自推特）

跪頸案定罪日 女教師貼這種照片遭停職

2021-04-22 20:15
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略