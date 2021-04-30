阿諾聯手伊達戈 鼓勵選民捍衛民主

前加州州長阿諾史瓦辛格(左)與哈里斯縣長伊達戈(右)。（KHOU 11）

德州可能通過限制選民投票 自由的法案，除了原本就表態反對的哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），前加州州長阿諾史瓦辛格現在也跳出來聲援，強調選民投票自由不該被限制。伊達戈的推文表示，哈里斯縣的選務改進步調不會放慢，還戲稱她現在有個跨黨派的盟友阿諾史瓦辛格，「這傢伙可不是好惹的」。

皆為第一代移民的兩人，是在Jack Brooks Foundation舉辦的視訊會談中表態，希望2020年的超高投票率還能繼續下去。阿諾史瓦辛格說，這跟民主黨或共和黨 無關，這跟人民的權力有關，「大家應該知道自己的力量有多大，投票就是你們最該做的事」。伊達戈是民主黨籍，史瓦辛格是共和黨籍。

伊達戈與其他政壇人士聯手，在2020年的大選中推出多項創舉，包括增加提前投票的處所，開放免下車投票與24小時投票所。但此舉引發共和黨人不滿，目前正在州議會推動法案，試圖限縮前述措施。

伊達戈在視訊當天對此表示，這種行為讓她想起3K黨的歷史，來自不夠民主國家的她，曾經享受過美國 的民主，所以她不會讓美國走回頭路。阿諾史瓦辛格的基金會曾經捐助250萬元，協助八個曾經限縮投票自由的州增設投票所，所以他在當天強調，德州人應該站出來捍衛民主。