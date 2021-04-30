57萬德州人未按時打第2劑疫苗 沒防疫力還可能讓病毒突變

大規模接種場地現在空空蕩蕩，隨時可為民眾接種。（ABC 13）

急急忙忙接種完第一劑新冠疫苗 後，卻忘了接種第二劑？德州 衛生廳表示，至4月25日為止，還有57萬德州人尚未完成第二劑接種，很多距離第一劑已經六周（42天）以上或更久。大休士頓地區的哈里斯縣則有8.8萬人尚未完成接種第二針。

公衛專家警告，只接種第一劑卻未完成第二劑接種的人，不但不具防疫力，還可能再度感染。更可能因為已經接種過疫苗，讓病毒適應疫苗的殺傷力，突變成疫苗無法殺死的病株，萬一患者再感染到親友或其他社區居民，將使疫情 更難收場。

只要民眾到期卻還未完成第二劑接種，縣府衛生局會一直發信、簡訊提醒民眾，直到他們完成預約，並完成接種為止。

此外，就算忘記接種第二劑，也不必重頭開始，只要馬上預約就可盡快接種。而且類似NRG運動園區這類大型接種中心，現在已經常常是空無一人，因此一周七天，從中午到晚間9時都能隨到隨種。

雖然有預約最好，但沒預約也可以。尚未接種第二劑的哈里斯縣民可以撥打專線832-927-8787或上網站ReadyHarris.org。同時，第一劑與第二劑可以在不同地方接種，雖然正式的建議是都在一個地方完成，這樣方便追蹤。