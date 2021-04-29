德州眾議員新冠辭世 23人搶位子5/1補選投票

朗萊特(Ron Wright)去年11月才當選，孰料2月7日即因COVID-19去世，共有23人競逐他空出的席位。(NBC)

德州 國會第六選區眾議員補選將於5月1日舉行，雖然外來候選人製造了許多噪音，但本地的三位共和黨 候選人呼聲最高，專家預期沒有人會獲得過半數的選票。

朗萊特(Ron Wright)去年11月才當選，孰料2月7日即因COVID-19去世，有23人競逐他空出的席位。前職業摔角明星羅代莫(Dan Rodimer)從內華達州遷居德州參選，他被共和黨自家人譏為「假德州人」。

川普 政府小企業管理局SBA官員金賽麗(Sery Kim)去職後，從華府搬回德州，她的反華裔移民言論惹怒眾多選民，想當選已經無望。

海軍陸戰隊退伍軍官伍德(Michael Wood)自稱是反川普共和黨人，有三位反川普的現任共和黨眾議員支持他。

選舉大勢已日趨明朗，本地的三名共和黨人在民調上領先：新當選為州議員的傑克艾爾濟(Jake Ellzey) 、川普政府衛福部(HHS)幕僚長布萊恩哈里森(Brian Harrison) ，以及朗萊特的遺孀蘇珊萊特(Susan Wright)。川普到目前為止，並沒有宣布他支持11名共和黨候選人中的任何一人。

該選區所包括的艾利斯縣(Ellis County)和納瓦洛縣(Navarro County)，是比較偏僻的鄉間，保守居民大多支持共和黨，但塔倫特縣(Tarrant County)是都會區，種族日趨多元化，多數居民支持民主黨。本選區在2004年的總統大選中，給了小布希32%的優勢，但在2020年只給了川普3%優勢。

這次補選預期不會有人得票超過50%，因此得票最多的兩人還要再次競逐(run-off)。民主黨的十名候選人中，只有賈娜桑切斯(Jana Lynne Sanchez)有可能成為最後競逐的兩人之一，共和黨則至少會有一人。拜登上任後美墨邊境偷渡大增，德州首當其衝，許多居民對聯邦政府目前的移民政策不滿。這次補選的提前投票(early voting)已於19日開始。