防疫不容鬆懈 德州接種人數遞減 37%民眾至少打1劑

德州施打疫苗的人口正在減少。（德州衛生福利廳）

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）指出，德州 民眾目前已經有37%，完成至少一劑新冠疫苗 接種，大約25%完成兩劑注射。不過根據德州政府的最新統計，疫情仍不容樂觀，因為施打疫苗人數正在減少。

至4月27日為止，德州仍有4191起新增病例，49人死於新冠。據約翰霍普金斯大學統計，德州迄今死亡人數已達4萬9973人，即每10萬人就有174人死於新冠。德州死亡人數仍為全美第三高，平均死亡率則為全美第23高。

FOX 26電視台指出，過去兩周趨勢顯示，德州每日新增病例的平均值降低7%，也就是240人。換算成每10萬人為161.9個新增案例，排名全美第40。

德州論壇報報導，儘管目前僅不到四分之一德州人口，接受新冠肺炎完全疫苗接種，但各地衛生官員回報，施打疫苗人數正在減少，不少人對疫苗接種缺乏信心，也有人無法抵達疫苗接種站，甚至政治傾向也影響民眾接種疫苗的意願。

相關單位正積極推動建立民眾對疫苗的信心，同時加強開辦社區小型接種站，務求更多人施打疫苗，避免變種病毒 繼續傳播。

官員說，統計數據顯示，截至4月14日的一周中，德州至少注射第一劑疫苗人數增加100萬人，接下來一周，此數字下降至66萬人。

德州衛生福利廳發言人Chris Van Deusen告訴華爾街日報，該州將展開電視宣傳活動，加強疫苗接種。至本月21日，已有近60%年紀在65歲及以上的德州人接種疫苗，約五分之一16歲至49歲者，完成全部疫苗接種。

專家表示，下一階段是幫助那些有困難者，更容易獲得疫苗。德州疫苗接種率各地都不同，大多數城市和郊區縣的接種率，高於德州整體接種率。斯塔（Starr）縣大草原（Rio Grande）市消防局長Manuel Muniz表示，過去兩周疫苗接種率一直放緩，有些場所每周僅開放一次或兩次接種，還必須將幾百劑未使用的疫苗放回取貨點。

其他農村小縣，疫苗接種數量低得多，截至4月21日，約50個縣中，不到四分之一人口接種疫苗。

休士頓德州大學公共衛生學院（UT Health）傳染病學專家Catherine Troisi說，德州疫苗接種工作面臨障礙，一些人無法線上預約，有些人缺乏交通工具。非裔和西裔接種率低於白人，根據德州大學論壇報一項調查，德州共和黨人始終比民主黨人的接種疫苗意願更低。

此外，疾病防治與控制中心先前基於血栓疑慮，暫停施打嬌生疫苗，造成許多民眾對疫苗的不信任感，疫苗推動更為困難。Muniz說，斯塔縣疫苗接種放緩，部分歸因於嬌生疫苗的問題。

專家指出，此階段各地需有更適合自己的政策推動疫苗。Waco McLennan縣公共衛生單位通訊主管Kelly Craine說，「我們需要考慮在農村地區擴大社區小型診所，包括在教堂設置施打點，簡化接種過程。」

德州專家和縣官員強調，現在是替更多人接種疫苗的時候，避免變種病毒傳播。