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休士頓護理師 寧可被開除也不願接種新冠疫苗

編譯組／綜合報導
拒絕接種的護理師畢吉斯。（KHOU 11）
拒絕接種的護理師畢吉斯。（KHOU 11）

 

休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）日前通告，所有醫護人員都必須在6月7日以前完成新冠疫苗接種，目前還未接種的10%員工，屆時如還未完成將被解雇；但是發起Change.org請願的護理師畢吉斯（Jennifer Bridges）卻在受訪時表示，她不願在確認疫苗安全無虞之前接種，就算因此丟掉飯碗也無所謂。

 

衛理公會醫院是全美第一個要求員工全面接種新冠疫苗的醫院。總裁Marc Boom受訪時表示，全部2.6萬名員工都必須在期限前完成接種，目前約3000人尚未接種，院方希望員工都能盡可能地保護病人。雖然院方可以允許例外，讓不願接種新冠疫苗的人比照不願接種流感疫苗的人，但是目前已經有些人的申請遭到審查委員會否決，因為他們的身體狀況或工作性質。

 

反對者之一的畢吉斯已經在醫院工作六年，父親在護理之家、且有小孩。但她在接受KHOU 11電視台訪問時強調，她雖然會按照一切防疫規定行事，包括戴N95口罩等等，但是在疫苗的安全性獲得科學驗證前，她不願意接種新冠疫苗，因為現在的三款疫苗只有聯邦食藥局（FDA）的緊急許可。

 

畢吉斯說，她知道接種可以避免疫情擴散，但她要的只是再多等一會，但這段期間她們都會照聯邦疾管中心（CDC）的規定，盡全力保護病人，只是大家得安心地接種疫苗。

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