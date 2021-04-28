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自駕致死案 特斯拉：有人駕駛 案情更加撲朔迷離

編譯組／綜合報導
事故現場。（ABC 13）
事故現場。（ABC 13）

特斯拉一輛電動車本月17日在德州伍德蘭(Woodlands)一帶發生車禍後起火燃燒，乘客送醫後不治。第一線人員回報，副駕駛座發現一人，另有一人坐在後座，因此警方研判汽車當時「百分之百」處於自動駕駛狀態，並且事發前處於高速狀態。特斯拉20日已經否認自駕肇事，26日再度表示，當時駕駛座「應該」有人，使得案情更加撲朔迷離。

特斯拉（Tesla）負責車輛工程的副總裁莫拉維（Lars Moravy）26日強調，經過與國家運輸安全委員會（NTSB）、德州公部門的合力調查後，他們皆認為在當時的路況下，依特斯拉的原廠設定，自動駕駛是不會也不能啟動的。

莫拉維指出，自駕系統的設定是，駕駛座必須有人，繫好安全帶且時速超過5哩，而依照事故現場的情況研判，方向盤嚴重變形，因此應該有人坐在駕駛座，而且在事故當時應該已經解下安全帶。

莫拉維說，原廠設定是，一旦駕駛的安全帶解開，自駕系統就會解除，然後讓車輛減速至靜止，而且依現場狀況判斷，當時就算啟動自駕，時速也不可能超過30哩。

但是用來記錄行車的SD記憶卡已經無法找到，但相關單位還在蒐集更多資料。

特斯拉 自駕 德州

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