美南台灣旅館公會 推休士頓輕旅遊

美南台灣旅館公會線上舉辦休士頓輕旅遊，吸引眾多僑胞上網聆聽。 （休士頓僑教中心洪仕翰提供）

美南台灣旅館 公會4月24日上午舉辦「休士頓 城市輕旅遊，充電再出發」線上商展，邀請休士頓地區台資旅館業者陳美芬、葉宏志、葉德雲、賴清陽、吳佩勳及黎淑瑛分享旅館經營甘苦，搭配影片呈現旅館特色與在地美食及景點，吸引近百位僑胞視訊聆聽。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任楊容清均出席共襄盛舉。

旅館公會會長何怡中表示，去年12月舉辦的線上商展介紹維多利亞地區，廣獲好評，今年針對大休士頓地區有代表性台資旅館做重點介紹。羅復文致詞時讚揚休士頓交通便利，有多元種族文化及良好購物環境，希望這次活動能推展休士頓觀光，協助台資旅館館業者拓展客源。陳奕芳致詞感謝何怡中將美南台資旅館介紹給大家，表示商展中的旅館多為僑胞卡特約商店，鼓勵民眾踴躍申請僑胞卡，享受專屬好處。

各旅館業者豐富的介紹加上精采影片讓與會民眾印象深刻，紛紛就休士頓旅館業投資展望及華埠發展問題提問。會議結束前楊容清詳細介紹僑委會「全球僑胞遠距健康諮詢─健康益友App」、「海外信用保證基金」及「全球僑台商農業技術服務平台」等方案內容，鼓勵僑台商多加利用。