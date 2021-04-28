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哈里斯縣警長獲提名聯邦ICE局長 縣長賀喜

編譯組／綜合報導
哈里斯縣警察局長岡薩雷斯。(Harris縣警局網頁)
哈里斯縣警察局長岡薩雷斯。(Harris縣警局網頁)

哈里斯(Harris)縣警察局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）獲得總統拜登提名為聯邦移民暨海關執法局（ICE）新任局長 ，縣長伊達戈（Lina Hidalgo）隨即恭喜岡薩雷斯，但同時也表達她的不捨，因為雖然拜登得到有同理心、思慮周到、勇氣可嘉的助手，但她卻會失去長期合作的夥伴。岡薩雷斯2016年當選警長。

哈里斯縣縣長伊達戈恭喜警長岡薩雷斯獲提名為ICE新任局長。（哈里斯縣府）
哈里斯縣縣長伊達戈恭喜警長岡薩雷斯獲提名為ICE新任局長。（哈里斯縣府）

伊達戈在錄影中強調，她乍聽此一提名時，覺得超讚，但是過了一會才意會過來，「天啊，這代表岡薩雷斯將要離開我們了」。不過伊達戈還是說，她希望提名能夠順利通過國會審查，因為岡薩雷斯的種種特質應該能擔任稱職的ICE局長。

不過民權組織FIEL的執行長Cesar Espinosa雖然很開心岡薩雷斯獲得提名，但是卻對ICE的現在與未來感到憂慮。他說，他與岡薩雷斯合作多年，知道岡薩雷斯願意接受不同意見，但是ICE本身的爭議性就高，因此FIEL期待岡薩雷斯上任後能改變三大問題。

其中包括：檢察官起訴的裁量權不夠，希望岡薩雷斯能讓各地有一致的標準；對移民的大規模搜索太過浮濫，並導致移工的家庭分居兩地；停止對沒有潛逃疑慮者使用電子腳鐐等不人道的措施。

提名 ICE 拜登

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