休士頓房市火爆 苗芸提供專業服務

苗芸女士專精休士頓地產，為全美各地湧入的買家，提供專家服務。（圖：苗芸提供）

不讓奧斯汀專美於前，休士頓 的房市也瘋漲，世界地產資深地產經人苗芸表示，目前房屋上市只要是好的地點普遍約兩周內就可找到買家，加價購買也是正常的現象，休士頓房價 火熱，只能說用搶購來形容，錯過這次可能再等十年。

苗芸表示，根據Redfin的數據顯示，2021年3月全美房屋成交價中位數，比去年同期高出17%。同時，58.5%的房子在兩周內的時間就賣掉了。對於有房一族來說，現在絕對一個絕佳的賣房時機。

苗芸舉例，很多華人 喜歡住在糖城，當地房子很多都是需要加價才買得到，當然像凱蒂(Katy) 、醫學中心等都是有很多華人專業人士居住的地方，近來更是炙手可熱，想像換屋，現在正是時機。

苗芸提醒屋主賣房一定要做好許多事前工作，例如，提前修理：在出售前，需要對房子做個全面檢查。如果有腐爛、白蟻、石棉、屋頂漏水等嚴重問題，應該提前修理，否則會被買家當作硬傷房來規避。煙霧報警器損壞、水龍頭漏水、窗戶破損這些小問題，也應該提前解決，否則買家會以此還價，幾十上百元就能修理好的問題，在房價上很可能還掉幾千元。

房屋美化：Remodeling翻修看似費錢，但選對翻修項目，提高的房價也會遠遠超出成本。比如她最近賣掉幾棟凱蒂地區的獨棟屋，就是換了地板，裝修廚房衛生間等，總體花費幾萬塊，但是這幾項幫房子多賣10萬元以上。

如果不想翻修，深度清潔可以讓房子看起來更宜居，專業的Staging家具擺放也可以讓房子看起來更有家的感覺，有入住的衝動。疫情期間線上看房，這時候家具布置套專業攝影就更加重要。專業漂亮的照片自然能吸引來更多買家。

房屋定價：很多房產中介一般都會建議賣家把定價稍微定低一些，這樣能吸引更多的潛在買家來加價交offer，有競爭自然能把房價推的更高一些。也有一些中介，定高價，給買家還價的空間。

定價是一門大學問，具體如何定價不僅要參考房子本身的大小狀態年限，也要參考區域內近六個月交易的數據。她會在屋主詢問賣房時，提供專業的數據給賣家出一個詳細的定價報告，有數據支撐分析更全面。

如果房子在熱門地段，賣主不妨設立一個一周左右的offer截止日，這樣可以給買家一個緊迫感，幫助房子更快成交。當然，最好和附近在賣的房子錯開截止時間。她會建議把截止期提前一天，這樣可以有效避免正面競爭，也能吸引更多買家先來關注我們的房子。

賣屋要創高價有很多小技巧，苗芸的團隊就是在實戰中總結出來，幫助賣家賣到高於預期價格的秘密武器。

休士頓地產火熱，全美各地湧入的買家造成本地房屋買賣交易量大增，資深地產苗芸女士經驗豐富，絕對能幫創造出更大的價值，諮詢免費請電281-636-3846。