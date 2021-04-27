休士頓房價創新高 房源一推出買家搶出價

休士頓房地產正達創紀錄水平。(德州住房局網頁)

想在德州 東南部買房嗎？現在可能需要點幸運了。休士頓 ABC 13電視台報導，休士頓房地產 銷售在疫情期間依舊居高不下，如今正達創紀錄的水平，需求不斷增加，推動房價創下歷史新高。

房地產經紀表示，「我們正看到前所未有的情況，房源推出一、兩個小時內，便有數位買家出價，而這只是在炙手可熱的房屋市場中的一部分。」

休士頓房地產經紀人協會（The Houston Association of Realtors）報告稱，上個月獨立屋銷售量較2020年同期增長24.4%。其中一份報告甚至建議投資者，許多買家是從外州搬遷至當地的新住民，這些新移民搶購當地近四分之一的房屋。

擁有數十年房屋銷售機驗的Tim Surratt說，過去一年中，他看到更多客戶將小屋銷售換大屋，「毫無疑問，這是賣家市場。」

Surratt說，「去年是休士頓房地產市場有史以來最好的一年。我們正與許多來自紐約移民到德州的新買家打交道。在美國東北任何地方的房價都比這裡的市場價格超出許多，許多人對那裡生活不滿意。當然，搬遷自加州的人，更占據大量德州房地產市場，但奧斯汀無法容納所有人，他們得去休士頓、達拉斯和其他周圍的縣找房子。」

房地產經紀Tiffany LaRose，幫助許多客戶夢想成真。她描述過去五年的經驗，直言「若您正在尋找房子，請全力以赴。」

她說，房地產市場絕對是「火上澆油」。「我們正歷經前所未有的情況，一房推出後，一、兩個小時內便有多位買家出價，人們甚至放棄對房屋估值，他們出價比要價高出3萬至5萬元，但很多人還是未能搶到，這裡真的很有競爭力。」