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比特幣礦商Blockcap總部 已遷至奧斯汀

記者封昌明／休士頓報導
華奧地產負責人袁琳深耕奧斯汀30年，口碑卓著。（華奧地產提供）
華奧地產負責人袁琳深耕奧斯汀30年，口碑卓著。（華奧地產提供）

比特幣礦商Blockcap看到了奧斯汀的潛力，已將總部從拉斯維加斯搬到了奧斯汀，為已大量湧入的新創業公司和科技公司增添新的力量。Blockcap創始人兼執行主席Darin Feinstein稱，該公司幾個月前就在奧斯汀市中心正式設立總部，目前約有20名員工，並計畫在未來6到9個月內將團隊規模擴大到50至100名員工。

除了Blockcap這家礦商，另一位礦業顧問BitOoda的業務發展主管波特（Ryan Porter）說，包括中國在內的更多投資者正在詢問北美的採礦機會。波特說：「很大一部分將遷移到北美。」這裡的優勢是基礎設施、電力成本和法規穩定性。」遷移的催化劑。

比特幣礦商陸續進駐奧斯汀，為特斯拉汽車的銷售帶來多元化的管道。（華奧地產提供）
比特幣礦商陸續進駐奧斯汀，為特斯拉汽車的銷售帶來多元化的管道。（華奧地產提供）

一旦礦商新設備在奧斯汀投入運營，其算力將達到約3.5 EH/S，共部署4萬2000台礦機，據報導，其算力將是原來的兩倍。根據blockchain的數據，這將占整個比特幣(BTC)網絡算力的2%以上。然而，Blockcap聲稱其算力將只占比特幣網絡的1%。未來是否還有其他礦商投入尚待觀察。華奧地產表示，Blockcap之所以選擇奧斯汀作為總部，是因為其勞動力和友好的商業環境。

Blockcap公司非常看好德州的經濟，也肯定在考慮在該州進行收購。本月，彭博社報導稱，特斯拉首席財務官，號稱「貨幣大師」的Zachary Kirkhorn也在奧斯汀買房，暗示他可能會在奧斯汀幫助打造特斯拉的貨幣業務。

奧斯汀地產為迎接各大國際廠商進駐，各地都在大興土木。（華奧地產提供）
奧斯汀地產為迎接各大國際廠商進駐，各地都在大興土木。（華奧地產提供）

與此同時，德州議會正在考慮一項新法案，旨在更新該州的統一商業法典，明確虛擬貨幣是什麽，以及如何交易、用於支付和解決貸款糾紛。3月底，州長艾伯特(Abbott)表示支持該法案。州長在推特上表示，比特幣開始成為一種主流投資，已廣泛的被用於交易。德州應該在這方面發揮帶頭作用，就像我們在黃金儲備方面所做的那樣。

奧斯汀的房地產市場因為這些國際廠的大廠進駐，已使該地房價出現瘋狂追漲效應，華奧地產預估此波熱潮，將至少持續兩年，投資人若有意投資，請洽已在地經營30年的華奧地產，地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。

比特幣礦商Blockcap總部已遷至奧斯汀，計畫雇30至80名員工。（華奧地產提...
比特幣礦商Blockcap總部已遷至奧斯汀，計畫雇30至80名員工。（華奧地產提供）

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