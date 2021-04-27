我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

德州州長用福斯假新聞批拜登 網民籲刪文道歉

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特在推文上發布福斯新聞有關拜登總統氣候計畫，但遭證實為虛假新聞。（推特）
德州州長艾伯特在推文上發布福斯新聞有關拜登總統氣候計畫，但遭證實為虛假新聞。（推特）

休士頓紀事報報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）25日在推特上發布有關總統拜登（Biden）的氣候計畫推文，該計畫要求美國人從飲食中減少90%的紅肉。然該推文的內容證實虛構，拜登並無這項氣候計畫要求。

艾伯特的推文中，包含一張似乎是福斯新聞電視台的圖片，其中分享了上述要求的細節。

圖片中，文字錯誤的顯示拜登呼籲美國人，每月只吃一個漢堡，每年最多吃四磅紅肉。

事實上，圖片中的訊息是虛假，以致無法檢視消息來源。

事實檢視網站Snopes也證實，福斯新聞圖片中的說法，的確是虛假的。拜登上周宣布他的計畫，到2030年，將氣體排放量減少一半。

多個推特用戶向艾伯特指出這點。儘管許多人對該貼文回應熱烈，但還是有不少人要求艾伯特刪除貼文。

推特用戶@thehowie說，「州長通過福斯新聞報導一個虛假的故事，希望他能撤回這點，且表示歉意。」

@kevinmkruse回應稱，「您這個可悲的騙子，這不是拜登的氣候計畫。」

@patrickw也發文說「州長正散播完全錯誤的訊息。」

然「每日郵報」報導，拜登的計畫從理論上，可要求美國人將紅肉食用量減少90%。而新聞報導後，很快促使右翼政客徹底否認拜登氣候計畫，同時散布虛假紅肉說法。

拜登 美國 推特

上一則

幫交租、水電費、送餐到家… 北維勞登郡多項家庭紓困

下一則

RWJBarnabas發文支持亞裔 致力終結種族仇恨

延伸閱讀

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援
拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

拜登將提出1.8兆美元脫貧計畫 本周演說公布細節

拜登將提出1.8兆美元脫貧計畫 本周演說公布細節
拜登承諾印度 提供防疫援助

拜登承諾印度 提供防疫援助
比特幣吹起反攻號角 26日漲破5.3萬美元

比特幣吹起反攻號角 26日漲破5.3萬美元
克里姆林宮：普亭與拜登可能今夏會晤 日期地點待定

克里姆林宮：普亭與拜登可能今夏會晤 日期地點待定

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例