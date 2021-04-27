德州州長用福斯假新聞批拜登 網民籲刪文道歉

德州州長艾伯特在推文上發布福斯新聞有關拜登總統氣候計畫，但遭證實為虛假新聞。（推特）

休士頓紀事報報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）25日在推特 上發布有關總統拜登 （Biden）的氣候計畫推文，該計畫要求美國 人從飲食中減少90%的紅肉。然該推文的內容證實虛構，拜登並無這項氣候計畫要求。

艾伯特的推文中，包含一張似乎是福斯新聞電視台的圖片，其中分享了上述要求的細節。

圖片中，文字錯誤的顯示拜登呼籲美國人，每月只吃一個漢堡，每年最多吃四磅紅肉。

事實上，圖片中的訊息是虛假，以致無法檢視消息來源。

事實檢視網站Snopes也證實，福斯新聞圖片中的說法，的確是虛假的。拜登上周宣布他的計畫，到2030年，將氣體排放量減少一半。

多個推特用戶向艾伯特指出這點。儘管許多人對該貼文回應熱烈，但還是有不少人要求艾伯特刪除貼文。

推特用戶@thehowie說，「州長通過福斯新聞報導一個虛假的故事，希望他能撤回這點，且表示歉意。」

@kevinmkruse回應稱，「您這個可悲的騙子，這不是拜登的氣候計畫。」

@patrickw也發文說「州長正散播完全錯誤的訊息。」

然「每日郵報」報導，拜登的計畫從理論上，可要求美國人將紅肉食用量減少90%。而新聞報導後，很快促使右翼政客徹底否認拜登氣候計畫，同時散布虛假紅肉說法。