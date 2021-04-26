性侵兒童 福遍縣緩刑醫師竟仍在執業

法蘭西斯（福遍縣警局）

德州 福遍縣凱蒂市（Katy）62歲足科醫師法蘭西斯（Hanna Elias Francis）儘管被認定犯下連續性侵 案，但仍被法庭處以輕刑，並得以在緩刑期間繼續執業。根據逮捕令登錄，受害者母親曾在警方監聽下與法蘭西斯通過電話，當時法蘭西斯就坦承他犯了錯，不應該與未成年人發生性行為。

法蘭西斯在2019年夏季幾乎每晚都與時年16歲的受害者發生性行為，其母親在2020年3月才得知此事並以性侵案由報警處理，法蘭西斯最後在4月12日被捕。但不知為何，原本得處最高20年有期徒刑的罪刑，最後變成30天有期徒刑，並且緩刑10年。

當地媒體KSAT.com報導，法蘭西斯的認罪協定還包括，他可以繼續執業，只要他沒有違反緩刑規定，包括繳納1000元的罰金，捐贈50元給福遍縣的Child Advocates，被登錄為性侵犯，與10年緩刑期間不得再犯。同時法蘭西斯也同意放棄上訴權利。

休士頓紀事報指出，法蘭西斯仍在Cypress的Westside Podiatry執業 ，並得以在當地多家院所看診。不過Westside Podiatry的網頁已經將法蘭西斯的個資 移除，但在KSAT致電查詢時卻發現法蘭西斯仍是Westside Podiatry的醫師。