申請自住屋減免 節省產業稅

居民可向各縣房地產估值局申請自住屋減免，以獲得產業稅扣減。(哈里斯縣房地產估值局)

德州房地產 過去一年中平均上漲11.5%，增值固然令屋主欣喜，但隨之而來的是較高的產業稅(property tax) ，財經專家教您幾個省稅要訣。

絕大多數的屋主已經收到縣政府寄來的今年度估價單(appraisal)，如果覺得估價太高，屋主可以提出申訴(protest) ，但必須在截止日期到達之前提出。對大多數人而言，這個期限是5月15日，申訴成功就可以少繳產業稅。每年都有幾十萬居民提出申訴，多數房地產經紀商都可幫顧客申訴，有些先收一點手續費，有些並不事先收費，但他們都會在申訴獲准時從省下的稅中抽成。

其實有一項減免是每位屋主都可享有的，只要申請就一定獲准，那就是自住屋減免(homestead exemption) ，只要申請一次就長期有效。取得自住屋減免的另一個好處，是每年的估價不可以比前一年的多出10%以上，以目前德州房價飆漲的形勢來看，每年又可以因此多省一點產業稅。這項減免的申請截期是4月30日。

如果房屋在2月份的大寒流中損壞，今年的產業稅可以減免一部分，這項減免的申請截期是5月28日，詳細規定可上各縣的房地產估值局(County Appraisal District)網站瀏覽，譬如哈里斯縣的網址是hcad.org，多數的規定是每個縣都類似的。

屋主可以自行提出申訴，不必花錢雇人。申訴表格是Form 50-132，名稱是「地產擁有人的申訴通知書」(Property Owner's Notice of Protest) ，填寫完整後寄交房地產價格評估局。有些縣政府已在網站上加入這項功能，因此可以在網上申請，譬如大休士頓 地區的哈瑞斯縣、錢伯斯縣、布拉佐里亞縣、福遍縣、蒙哥馬利縣和蓋文斯頓縣。