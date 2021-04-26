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接種疫苗 大休士頓地區免預約

編譯組／綜合報導

ABC 13電視台報導，目前德州已擁有更多的新冠肺炎疫苗劑量，部分地區不用預約即可施打。

休士頓市暨哈里斯縣（Harris County）休士頓衛生局自26日（周一）開始在所有新冠肺炎疫苗施打站接受沒預約者，並在某些地方延長施打時間，但仍鼓勵民眾預約。

預約者使用的是莫德納（Moderna）第一劑，可用於18歲及以上人群。接種疫苗為免費，不用居住證明。該部門四個健康中心26日上午10時至晚上7時，提供第一劑疫苗接種，自周二到周五開放時間為上午8時半到下午4時20分；La Nueva Casa de Amigos健康中心（La Nueva Casa de Amigos Health Center）將於周六上午10時至下午2時提供疫苗接種。

可提供疫苗接種的地址分別為：Northside Health Center, 8504 Schuller Rd.；Sharpstown Health Services, 6201 Bonhomme Rd.；La Nueva Casa de Amigos Health Center, 1809 North Main St.；Sunnyside Health Center, 4605 Wilmington St.。

衛生局三個綜合服務部門將於周六上午10時至下午2時開放第一劑疫苗接種，地址如下：Southwest Multi-Service Center, 6400 High Star Dr.；Sunnyside Multi-Service Center, 9314 Cullen Blvd.；Magnolia Multi-Service Center, 7037 Capitol St.。

要註冊預約，可上休士頓衛生局網站或致電832-393-4220 、832-393-4301；休士頓居民也能通過哈里斯縣網站或致電832-927-8787，在NRG公園獲得輝瑞疫苗；哈里斯縣也推出新冠肺炎疫苗候補名單，任何16歲或以上者都能登記；沒有電腦的用戶，可在週一到週五上午8時至下午5時，致電832-927-8787。

蒙哥馬利縣（Montgomery County）民眾可通過向蒙哥馬利縣公共衛生區（MCPHD）預約，26日在Shenandoah的伍德森林銀行體育館（Woodforest Bank Stadium）接種莫德納疫苗。所有18歲或以上成人都有資格。可上mcphdtx.org註冊。

Lone Star家庭健康中心、各家醫院、醫師診所和藥房，均可向符合條件者施打疫苗。縣衛生局提供電話936-523-3916進行候補名單註冊，熱線時間為周一至周四上午8時至下午4時半，周五上午8時至下午4時。也可上mcphd-tx.org。

福遍縣（Fort Bend County）居民可上fbchealth.org登記疫苗施打。民眾也可撥打該縣疫苗熱線832-471-1363尋求協助。

疫苗 休士頓 新冠肺炎

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