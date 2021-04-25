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參與國會山莊暴亂 達拉斯夫婦被起訴

編譯組／綜合報導
聯調局將涉嫌於1月6日在國會山莊參與暴動的Mark和Jalise Middleton夫婦逮補。（FBI）
聯調局將涉嫌於1月6日在國會山莊參與暴動的Mark和Jalise Middleton夫婦逮補。（FBI）

達拉斯晨報報導，居住在達拉斯西北約80哩Montague縣的Mark和Jalise Middleton，在今年1月6日國會山莊暴動期間，涉嫌用手毆打警官，21日遭相關單位逮補，儘管於22日釋放，但兩人已被聯邦法院起訴。

這對夫婦被指控毆打執法人員，且在暴動期間干擾他們執勤，妨礙程序，非法進入且進行不法行為。

聯邦調查局說，在國會山莊遭圍攻期間，他們在路障前與警方起衝突。

這兩人也是聯邦調查局達拉斯分局調查因暴動被捕的第21和22人。

聯調局指出，相關單位獲得一個佩戴於身上的攝影機影片，顯示在暴動期間有一名男子（後確認為Mark）在國會山莊路障和警方起衝突，當警方告訴他們回頭時，該男子大喊大叫，與官員進行超過30秒的衝突，並抓住一名警官左手，將其向前拉。

與此同時，一名婦女（證實為Jalise）用手抓住並越過路障襲擊該警官，還擊中另一名試圖干預的警官。

聯調局並表示，Mark在臉書上公開描述參與暴動的紀錄，Jalise也於暴亂當天，於社交媒體上發布數張照片，其中包括她聲稱是在催淚瓦斯出現後拍攝，但該帖子於發佈後兩天便遭其刪除。

現年51歲的Mark Middleton在其Linkedln檔案中，被列為自願消防員和飛行員，並替互聯網服務公司Nortex Communications從事銷售工作。

50歲的Jalise則是總部位於Gainesville的醫療保險公司Angels Care Home Health客戶經理。根據Linkedln，她畢業於阿靈頓高中（Arlington High）。

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