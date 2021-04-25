網紅陳麥可美食視頻 每則百萬人次觀看

從西雅圖搬到達拉斯的陳麥可，成了知名美食網紅。（Youtube截圖）

從小在父母親開設遍布全美的中國 自助餐廳長大，來自中國的陳麥可（Mike Chen）吃遍大江南北，身為知名的美食 網紅，從西雅圖搬到達拉斯郊區的他，拍攝的美食視頻，平均每則有100萬人次觀看。

出生於中國西安的陳麥可，八歲時移民來美，從小便在父母親餐廳打工，「這就是我對味蕾敏感的原因。」

目前他經營兩個主要的YouTube頻道，Strictly Dumpling和MikeyChenX，每周約上傳四個影片。

他告訴達拉斯晨報，自己是個好廚師，「我喜歡從頭開始製作東西，最好的食物是自製麵條。」

「當我不想做的時候，我會在谷歌上搜尋各地美食，也確實有許多餐廳邀請我去試吃。」

事實上，陳麥可是隨機選擇餐廳。他表示，自己在疫情期間去了西雅圖郊區一家名為Northern Dumpling的餃子店，當時他正製作一個「在引擎蓋上吃」的系列影片，因此發布了在引擎蓋上吃餃子的影片，一周後店主告訴他「非常感謝，我的妻子懷孕了，我們正準備關閉餐廳。」

「我一直都知道這些影片能幫助餐館老闆，但在視頻出來前，我並不會告知餐廳，因我不想受到特別待遇，我只想體驗一般民眾在餐廳中的經驗。」

大學時期，陳麥可在一家非營利組織工作，也經常幫助人們提高對中國境內發生侵犯人權行為的認識，當時他以拍攝婚禮維持生計，每天約賺200元左右。住在紐約 布魯克林地下室的他笑著說，「這就是為什麼我知道紐約有很多便宜的銅板美食，因為當時真的沒錢。」

談起達拉斯，陳麥可說，「這裡有個巨大的韓裔與越南社區，我在Carrollton吃過Pho Pasteur，這是我吃過最好吃的牛肉湯。」

對他而言，最難忘的是一次在日本千葉拍攝的一家拉麵店，「我足足等了五小時，但食物實在太好吃，以致大家都專心吃，沒人講話，實在太棒了。」