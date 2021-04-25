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川普千億德州紅包拜登收回 「未依規定進行公聽程序」

【休士頓訊】
拜登下令撤回，川普發給德州1000億元的醫藥費欠款大紅包。(拜登網頁)
拜登下令撤回，川普發給德州1000億元的醫藥費欠款大紅包。(拜登網頁)

前總統川普下台前五天，給德州共和黨掌權者塞了一個1000億元的大紅包。但拜登政府上周把這個 紅包給抽回去，此舉被視為白宮逼迫德州政府，必須擴充白卡福利的下馬威。

2016年川普競選期間，矢言上任第一天就下令廢除「歐記健保」(ObamaCare) ，但歐記健保是國會制定的法律，不是總統可以任意廢除。經過四年的打擊，歐記健保於川普黯然下台時仍在運作，只是根基動搖了不少。川普在任時，歐記健保仍允許各州擴張保險範圍，但12個共和黨掌權的州不願接受聯邦經費，主要是意識形態的鬥爭，德州是其中之一，許多合乎資格的低收入家庭，因而無法獲得白卡(Medicaid)健保福利。

德州的掌權者雖不肯給予貧困家庭白卡，但還是希望獲得聯邦經費，1月15日川普下令，給德州1000億元，用來支付貧戶就醫，但付不出醫藥費的欠款，讓醫院與衛生單位從中獲利，這項命令被民主黨視為德州官員拍川普馬屁的酬庸。如今國家大權落入拜登手中，16日聯邦下令取消川普命令，理由是沒有依規定進行公聽程序。

休士頓紀事報報導，如果擴充白卡計畫到極限，有127萬名德州低收入居民，可以獲得聯邦付費的健保。安柏阿雅拉(Amber Ayala)是休士頓大學的學生，課餘在超市兼差，她的工作時數不夠，無法得到超市提供的健保，而德州又不擴充白卡計畫，使她淪為無健保的人，她每天都在祈禱，希望自己不要生病或受傷，如果把辛苦賺來的錢拿去付醫藥費，她就會付不出學費。　

民調指出，69%州民贊成擴張白卡計畫，州議會也正在審議小規模的擴張，把低收入孕婦和新生嬰兒納入白卡範圍。這項SB121的法案如果通過，每年可以給德州帶來54億元的聯邦經費，哈里斯縣得到約9億5000萬元。政壇專家預測，拜登政府還會用多種手段，逼迫德州掌權者就範，把白卡繼續擴充到其他低收入族群中。

歐記健保 德州 白卡

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