駐休士頓經文處長羅復文 體驗奧克拉荷馬州獵火雞觀光季

羅復文處長(右)與狩獵導覽員於狩獵場埋伏。（駐休士頓台北經文處提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長夫婦、偕陳偉玲秘書應邀參加4月14至16日奧克拉荷馬州 副州長Matt Pinnell主辦的第34屆獵火雞觀光 季，體驗奧州西北部阿爾瓦市(Alva)的小鎮風情，同時推廣雙邊觀光和經貿交流。

副州長Pinnell歡迎駕車1000公里遠道而來的羅復文夫婦等人，並感謝羅復文致力於推動雙邊合作與交流，同時也關心台灣 缺水情形，希望旱災早日獲得舒緩。

羅復文感謝Pinnell關心台灣旱情，並讚揚獵火雞觀光季對促進當地觀光和經濟開發十分有益，將與僑社及國人分享商情和觀光資訊。

奧州商務廳貼心安排狩獵導覽員-奧州州立大學科技研究所教授Robert Firth和西農電力合作公司資深經理Mark Faulkenberry，陪同羅復文凌晨5時前往一小時車程外的狩獵場埋伏野火雞，期間除交流雙邊商情及探討教育合作可能性，並充分切磋獵火雞技巧。

獵火雞觀光季是該州自1986年開辦以來的重要傳統活動之一，開辦目的是盼透過當地盛行的打獵活動，推廣奧州觀光和郊區產業發展，每年於4月中野火雞交配季節舉辦，且多於凌晨時間進行，因為日出前火雞都在樹上休息，比較好定位，狩獵導覽員會模仿母火雞的叫聲吸引公火雞離開樹巢，如果沒有趕在火雞從樹上下來活動前埋伏，想要尋找火雞的蹤跡可能就需要七分的運氣；此外，因為火雞的視力極佳，太陽出來後光線充足，再專業的迷彩裝也無法混淆火雞的視聽。