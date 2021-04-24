休士頓「祥瑞花園」銷售旺 李雄力薦 適合退休族居住
休士頓房價大漲，有多位經紀人反映，不只是房價飆升，而且只要是條件好一點，地點不差，大多數都要加價才能到手，其中不乏外州前來購屋者或大屋換小的退休族群，很多本地人看到房市熱到這種程度紛紛收手，但外來的買氣不斷地推升房價，讓很多本地人望屋興嘆，外地人則買得不亦樂乎，而且意猶未盡！
休士頓資深地產經紀人李雄表示，休士頓今年的天氣特別涼爽，房地產買氣也特別暢旺，由於他曾擔任過全美亞裔地產協會的主席，有很多外州來的退休族群紛紛選擇靠中國城的老人公寓當做是退休的寓所，他們目前推出的「祥瑞花園」非常適合年齡在50至70歲左右的退休族銀髮族居住。
李雄指出，休士頓靠近墨西哥灣，有海洋來調節氣候，非常適合退休人士居住，而「祥瑞花園」則是鬧中取靜，座落在中國城旁，老人家在這裡生活不論在語言或飲食方面都很方便，只要拎著包就可入住，而且主要是價格比起東西兩岸則非常親民，李雄強調依照目前房市火熱的程度，這個案子應該在短期間內就銷售一空。
而且「祥瑞花園」是由休士頓著名的建築師李兆瓊所設計，他目前仍在萊斯(Rice)大學教授風水，李兆瓊說這裡的風水格局，都是採用「正大光明」的風水原則設計，即「端正、大方、光正、明潔」等原則，所有房間開門都不會直接看到廚房，完全符合中國人的生活習慣。
李雄歡迎全美各地的銀髮族和他聯絡，他們會提供詳盡的說明，「祥瑞花園」聘請全天候管理人員，負責聯絡老人們的醫、食、住、行、樂、養等多方面需求，在祥瑞花園內提供全方位服務的門禁服務區，各種寬敞的房室設計，禮賓服務，度假式設施，引人入勝的娛樂活動和令人驚奇的62間豪華公寓住宅，讓子女放心地把父母安排在這裡頤養天年。
有意入住全美各地的銀髮族們，歡迎和德州地產負責人李雄聯絡，電話：832-734-6888，「祥瑞花園」地址：6955 Turtlewood Drive, Houston, TX 77072。上網：https://turtlewoodseniorliving.net/。
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