休士頓「祥瑞花園」銷售旺 李雄力薦 適合退休族居住

祥瑞花園由風水大師李兆瓊設計，採用正大光明的理念。（記者封昌明／攝影）

休士頓 房價大漲，有多位經紀人反映，不只是房價飆升，而且只要是條件好一點，地點不差，大多數都要加價才能到手，其中不乏外州前來購屋者或大屋換小的退休 族群，很多本地人看到房市熱到這種程度紛紛收手，但外來的買氣不斷地推升房價，讓很多本地人望屋興嘆，外地人則買得不亦樂乎，而且意猶未盡！

休士頓資深地產經紀人李雄表示，休士頓今年的天氣特別涼爽，房地產買氣也特別暢旺，由於他曾擔任過全美亞裔地產協會的主席，有很多外州來的退休族群紛紛選擇靠中國 城的老人公寓當做是退休的寓所，他們目前推出的「祥瑞花園」非常適合年齡在50至70歲左右的退休族銀髮族居住。

李雄指出，休士頓靠近墨西哥灣，有海洋來調節氣候，非常適合退休人士居住，而「祥瑞花園」則是鬧中取靜，座落在中國城旁，老人家在這裡生活不論在語言或飲食方面都很方便，只要拎著包就可入住，而且主要是價格比起東西兩岸則非常親民，李雄強調依照目前房市火熱的程度，這個案子應該在短期間內就銷售一空。

而且「祥瑞花園」是由休士頓著名的建築師李兆瓊所設計，他目前仍在萊斯(Rice)大學教授風水，李兆瓊說這裡的風水格局，都是採用「正大光明」的風水原則設計，即「端正、大方、光正、明潔」等原則，所有房間開門都不會直接看到廚房，完全符合中國人的生活習慣。

李雄歡迎全美各地的銀髮族和他聯絡，他們會提供詳盡的說明，「祥瑞花園」聘請全天候管理人員，負責聯絡老人們的醫、食、住、行、樂、養等多方面需求，在祥瑞花園內提供全方位服務的門禁服務區，各種寬敞的房室設計，禮賓服務，度假式設施，引人入勝的娛樂活動和令人驚奇的62間豪華公寓住宅，讓子女放心地把父母安排在這裡頤養天年。

有意入住全美各地的銀髮族們，歡迎和德州地產負責人李雄聯絡，電話：832-734-6888，「祥瑞花園」地址：6955 Turtlewood Drive, Houston, TX 77072。上網：https://turtlewoodseniorliving.net/。