我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

休士頓「祥瑞花園」銷售旺 李雄力薦 適合退休族居住

記者封昌明／休士頓報導
祥瑞花園由風水大師李兆瓊設計，採用正大光明的理念。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園由風水大師李兆瓊設計，採用正大光明的理念。（記者封昌明／攝影）

休士頓房價大漲，有多位經紀人反映，不只是房價飆升，而且只要是條件好一點，地點不差，大多數都要加價才能到手，其中不乏外州前來購屋者或大屋換小的退休族群，很多本地人看到房市熱到這種程度紛紛收手，但外來的買氣不斷地推升房價，讓很多本地人望屋興嘆，外地人則買得不亦樂乎，而且意猶未盡！

休士頓資深地產經紀人李雄表示，休士頓今年的天氣特別涼爽，房地產買氣也特別暢旺，由於他曾擔任過全美亞裔地產協會的主席，有很多外州來的退休族群紛紛選擇靠中國城的老人公寓當做是退休的寓所，他們目前推出的「祥瑞花園」非常適合年齡在50至70歲左右的退休族銀髮族居住。

李雄指出，休士頓靠近墨西哥灣，有海洋來調節氣候，非常適合退休人士居住，而「祥瑞花園」則是鬧中取靜，座落在中國城旁，老人家在這裡生活不論在語言或飲食方面都很方便，只要拎著包就可入住，而且主要是價格比起東西兩岸則非常親民，李雄強調依照目前房市火熱的程度，這個案子應該在短期間內就銷售一空。

而且「祥瑞花園」是由休士頓著名的建築師李兆瓊所設計，他目前仍在萊斯(Rice)大學教授風水，李兆瓊說這裡的風水格局，都是採用「正大光明」的風水原則設計，即「端正、大方、光正、明潔」等原則，所有房間開門都不會直接看到廚房，完全符合中國人的生活習慣。

李雄歡迎全美各地的銀髮族和他聯絡，他們會提供詳盡的說明，「祥瑞花園」聘請全天候管理人員，負責聯絡老人們的醫、食、住、行、樂、養等多方面需求，在祥瑞花園內提供全方位服務的門禁服務區，各種寬敞的房室設計，禮賓服務，度假式設施，引人入勝的娛樂活動和令人驚奇的62間豪華公寓住宅，讓子女放心地把父母安排在這裡頤養天年。

有意入住全美各地的銀髮族們，歡迎和德州地產負責人李雄聯絡，電話：832-734-6888，「祥瑞花園」地址：6955 Turtlewood Drive, Houston, TX 77072。上網：https://turtlewoodseniorliving.net/。

德州地產負責人李雄，有多年的地產銷售經驗，他歡迎全美各地的銀髮族和他聯絡。（李雄...
德州地產負責人李雄，有多年的地產銷售經驗，他歡迎全美各地的銀髮族和他聯絡。（李雄提供）

退休 休士頓 中國

上一則

芝加哥中國城SpringHill Suites酒店正式啟業 標誌著芝加哥商業繁榮更上層樓

下一則

助平靜心靈 5/15免費研討會

延伸閱讀

即日起至5月7日 休士頓熄燈 讓候鳥平安過境

即日起至5月7日 休士頓熄燈 讓候鳥平安過境
白警殺人罪名成立 休士頓市長：銘記尊重生命

白警殺人罪名成立 休士頓市長：銘記尊重生命
研究：休士頓是全美最多元化城市

研究：休士頓是全美最多元化城市
紙箱當隔間、無證童窩窄床… 休士頓一收容所遭下令關閉

紙箱當隔間、無證童窩窄床… 休士頓一收容所遭下令關閉
休士頓衛理公會醫院：6月7日前未接種疫苗者將解僱

休士頓衛理公會醫院：6月7日前未接種疫苗者將解僱
休士頓驚傳槍擊案 2死3傷

休士頓驚傳槍擊案 2死3傷

熱門新聞

零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪