打嬌生疫苗後 德州一婦女疑血栓

德州一名婦女接種嬌生疫苗後送醫。(Unsplash網頁)

嬌生 （Johnson & Johnson）新冠疫苗 再添接種後身體不適案例。美國各地目前共有6名18至48歲的婦女，在接種嬌生疫苗後6至13天出現腦部血栓。德州 雖然已經下令暫停施打嬌生疫苗，但21日再度出現一名成年女性接種後送醫的案例，聯邦與德州衛生機關都已展開調查。德州衛福廳另外呼籲，接種後一旦出現不適，都可以向VAERS系統回報（vaers.hhs.gov）。

衛福廳表示，他們是在21日當天下午透過VEARS接到通報，這名女性在接種嬌生疫苗後，出現類似先前案例的狀況，因此送醫治療。衛福廳副廳長賈西亞（Imelda Garcia）則向媒體表示，接種後出現的不適狀況，不盡然全都與疫苗有關，但民眾如果出現不適，還是可以透過VAERS回報。

聯邦的疾病防治中心（CDC）與食品暨藥物管理局（FDA）正在蒐集相關資料；CDC表示，新的確定案例會在23日對外公開。由於嬌生疫苗先前已經傳出接種後不適案例，因此衛福廳強調，如果民眾接種的是嬌生疫苗，並且在三周內出現劇烈頭痛、腹部疼痛、下肢疼痛或呼吸困難的現象，都應該尋求協助。