鼓勵全家外出休閒 公園局贈釣魚器材

德州 公園與野生動物局舉辦釣魚 課程，並免費贈送釣魚器材，藉此鼓勵全家一起外出釣魚休閒，讓兒童與青少年減少使用手機的時間。

這一代的兒童與青少年整天與科技產品為伍，缺乏戶外體力活動，有些釣魚專業人士認為釣魚活動的前景岌岌可危。德州公園與野生動物局(Texas Parks and Wildlife Department)最近撥款，與幾家教育 組織合作推廣釣魚休閒，包括「釣魚之未來」(Fishing’s Future) 、「去釣魚吧」教育基金會 (Vamos A Pescar Education Fund) ，鼓勵全家一起上課，連釣魚器材都免費提供。

這波實體的釣魚課有24堂，德州各大都會區都有課程，由釣魚專家講解釣魚知識，並做釣魚技巧示範，鼓勵家庭多多外出釣魚，加強家庭成員間的關係，並從大自然中獲得身心的益處。各地課程的時間地點，可上tpwd.texas.gov查閱。德州有很長的海岸線，也有很多河川、溪流和湖泊，不論是淡水垂釣或海釣，都有很多優越的場地。

以過去的經驗，實體課通常很快就會滿額，如果沒法報名上實體課，網站上也有一些虛擬課程，而且省掉開車來回的時間，只是虛擬課必須自備器材。上課的老師多半是釣魚專家，課程內容包括綁釣魚結(fishing knots) 、實餌(baits) 、虛餌(lures) 、釣竿(rods) 、捲線軸(reels) 、水上安全、釣魚法規和各種魚類的生態與習性。釣魚專家指出，現代人可能忘記了一項史實：釣魚、捕魚是人類最古老的求生技能之一。

另外，各地區也有當地的組織鼓勵民眾以釣魚做休閒，譬如聖安東尼奧地區的「魚鰭成癮釣魚客基金會」(Fin Addict Angler Foundation) ，全年都提供釣魚課程，並經常舉辦釣魚競賽，有興趣的讀者，請上finaddictangler.org瀏覽課程與活動時間表。