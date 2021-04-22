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議會表決在即 投票權利法案SB 7再起爭議

編譯組／綜合報導 
休士頓市長特納(左)等人再度批評SB 7法案。（ABC 13）
休士頓市長特納(左)等人再度批評SB 7法案。（ABC 13）

德州參議會通過的SB 7草案，正值眾議會即將表決時，再度成為爭議焦點。休士頓市長特納（Sylvester Turner）21日與其他大休士頓地區的政治人物一同，包括去年推動哈里斯縣郵遞投票的前書記官霍林斯（Chris Hollins），都嚴厲批評SB 7與首府奧斯汀的共和黨人們，「正在破壞投票制度」。 

大力推動SB 7草案的德州副州長派屈克（Dan Patrick）先前曾經嘲諷休士頓地區的民主黨人，「要搞清楚，德州的首府可不是哈里斯縣」，顯示面對排山倒海的批評，派屈克仍不改強硬作風，打算力挺SB 7草案到底。 

特納在公開講話中談到，SB 7並非德州一地的事務，而是橫跨全美的聯合作為，目標是限縮人民的投票自由，而哈里斯縣先前開放合格選民24小時都能投票的做法、免下車投票的做法，才是讓更多沒辦法在白天投票的人得以享有民權的做法。 

霍林斯則表示，去年的總統大選確實影響了美國整體走向，但那已經是歷史，但正在進行的SB 7草案，卻會對哈里斯縣民產生立即、明顯的威脅，因為哈里斯縣民正要投票選出地方首長，而SB 7草案一旦通過，將會限縮選民投票自由。

去年推動哈里斯縣郵遞投票的前書記官霍林斯批評SB 7法案。（ABC 13）
去年推動哈里斯縣郵遞投票的前書記官霍林斯批評SB 7法案。（ABC 13）

投票 德州 休士頓

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