達拉斯柯林縣19人參加國會暴動被控罪 密度全美最高

達拉斯郊區的柯林縣(Collin County)一帶，是國內恐怖主義最猖獗的地帶。(柯林縣府網頁)

達拉斯郊區的柯林縣(Collin County)一帶，已有19位居民因參加1月6日國會暴動被控罪，密度高於全國其他任何地區，執法單位認為，北德州 是國內恐怖主義最猖獗的地帶，白人對西語裔與亞裔 不願再容忍。

達拉斯晨報報導，哈瓦強斯頓(Hava Johnston)是弗里斯科(Frisco)市民，也是聯邦調查局FBI的探員，國會暴動後強斯頓揭發了許多北德州涉案人的身分。其實在11月大選之前，北德州白人主流社會已對種族多元化的趨勢感受到威脅，白人基督教會的領袖甚至利用職權，大肆宣揚白人優越主義，王國生命(Kingdon Life)教會主任牧師布蘭登伯登(Brandon Burden)每周日的禮拜之後，親自率領會眾在市區舉行挺川遊行(Trump Parade) ，大力替川普 競選。

川普連任失敗後，這些人的挫折轉化為憤怒，並把怒氣發洩在西語裔與亞裔身上，甚至還有些亞裔挾洋人以自重，說出歧視其他亞裔的言論，參選5月國會眾議員的韓裔候選人金賽麗(Sery Kim)已因此被選民唾棄，她的落選幾乎已可蓋棺論定。但北德州的偏激趨勢方興未艾，極端主義者可能發動的國內恐襲(domestic terrorism)機會大增。

2014年自組民兵部隊，在墨西哥邊界逮捕非法移民的凱文麥西(Kevin Massey) ，後來被判刑入獄，他獲得假釋後棄保潛逃，並在社交媒體上與聯邦政府宣戰，誓言最後會和聯邦執法人員進行一場殊死戰，為白人的尊嚴犧牲性命。聯邦調查局對他大舉通緝，2019年聖誕節前兩天，他在美墨邊界的范桑德縣(Van Zandt County)飲彈自盡。在反政府人士心目中，他被尊為殉道烈士，他們希望效法他的榜樣，為理想而不惜捐軀。這就是當前極端主義對美國社會安定造成的衝擊。