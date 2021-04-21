大學生染疫 驗出德州首宗新冠變種病株BV-1

德州新冠變種病株以布拉佐斯山谷為名。圖為布拉佐斯縣衛生局。（KHOU 11）

德州 出現第一宗新冠變種病株BV-1，來源很可能是英國 變種病株，而且帶有威脅更高的基因組成，因此德州農工大學全球健康研究中心（GHRC）決定對外公開此一新型病株，並與聯邦疾管中心（CDC）保持密切聯絡。

BV-1的命名來自Brazos Valley（布拉佐斯山谷）。BV-1目前已知的病患只有一人，為農工大學住在校外的學生，不過這名學生卻參與了很多校內活動。由於此一病株的生存能力很強，但症狀卻不嚴重，校方因此擔心可能出現更多無症狀感染者。

學生最早在3月5日確診，3月25日再度篩檢時還是陽性，直到4月9日三篩時才呈現陰性，顯示病株的存活期長於其他病株，不過學生的病狀並不嚴重。

全球健康研究中心的首席病毒學家Ben Neuman表示，他們還不瞭解病株的全貌，只能確定它的突變與其他國家的突變類似。不過。德州病株令人擔憂的特性是散播快速，可能導致嚴重併發症 ，以及可以抵抗已知抗原。

因此校方小心應對，不只注意重症患者，還注意無症狀患者，以免未來造成更多傷害。特別是校園內很多都是年輕人，因此病徵可能很輕或根本沒有，但卻可能將病株帶到校外，造成社區傳播。