持2盎司以下大麻 布蘭諾市不再逮捕 改開罰單

布蘭諾市警察不再逮捕持有少量大麻者。（布蘭諾市警局）

針對持有兩盎司以下的大麻者，布蘭諾市（Plano）警方將不再逮捕並移送檢察官法辦，而是改開罰單，金額最高可達500元。因為去年11月以來，警方開始對持有大麻者的逮捕程序與相關費用進行檢討，因此自2021年3月29日起改採新規。

不過，警局局長德恩（Ed Drain）強調，如果持有大麻在兩盎司以下，但同時涉及槍械侵害罪嫌者，警方仍會逮捕歸案。單純只是持有少量大麻，則將不再依Class B的持有大麻罪嫌逮捕，而是以Class C的持有毒品 用具罪論處。

德州 法律規定，Class B輕罪最高可以處以2000元罰金與180天有期徒刑，Class C輕罪則課以最高500元罰金。不過警局強調，雖然持有少量大麻者不會坐牢，但是仍須擔負刑責，只是懲處機關由縣級法院改為市級法院。

德州2019年修訂的新法，要求警方在起訴持有火麻（hemp）、大麻（marijuana）者之前，都需先將毒品送檢，確定其中的四氫大麻酚（THC）含量。火麻的THC含量通常低於0.3%，但大麻多半超過0.3%。

但是德州公共安全廳對輕罪的大麻並不提供THC檢定，因此以持有大麻罪嫌起訴嫌犯的各地警局，必須自行吸收由民間實驗室檢測的費用，布蘭諾市警方單是去年至今就要花上3.5萬至4萬元的篩檢 費用 。

除了大筆篩檢費用，還有因為持有少量大麻遭到逮捕者多半是黑人，因此引發濫捕質疑，因此布蘭諾市檢討後才會做出相關改變。