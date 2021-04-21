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德州副州長：攜槍免許可 參議會票數不足

編譯組／綜合報導
德州參議會目前尚無足夠票數通過免許可攜槍法案。(德州議會網站)
德州參議會目前尚無足夠票數通過免許可攜槍法案。(德州議會網站)

德州眾議會日前通過草案，允許21歲以上，合法擁有手槍者，可不經許可就攜帶槍枝至公共場所。德州副州長派翠克（Dan Patrick）表示，德州參議會目前尚無足夠票數通過該法案，但他將嘗試看是否可以扭轉這種情況。

德州紀事報報導，派翠克在聲明中說：「若我們有足夠的票數，通過一項目前在參議會無法通過的法案，我會提出動議。但目前參議會尚無法讓大多數人同意通過該法。我計畫與反對該法案的執法人員會面，並與美國步槍協會和美國槍枝擁有者等組織者會面，動員參議員投票通過。」

HB 1927法案，將取消德州居民攜帶槍枝需獲得許可證的要求。眾議會已於16日上午，以87票對58票通過，其中包括七位投下贊成票的民主黨議員。

參議會也提交類似不用許可證攜帶槍枝的法案，一個多月前將其交給委員會，但尚未舉行聽證會。

派翠克先前表示，目前沒有足夠的支持，讓參議會通過該法，他曾在2017年回應執法單位的憂慮，認為「任何人都能拿著槍走在街上，他們不知道自己是否擁有許可。」

共和黨一名重要的參議員Kel Seliger告訴德州論壇報，他的辦公室仍研究此案，而他傾向於支持與槍枝權利有關的幾乎所有法案，但我們現在擁有的系統也正運作，現在是否要阻止該法案通過，或將其付諸表決，仍言之過早。

大多數情況下，參議會法案要求31名參議員表決，須獲得18票，共和黨參議員只有18人，該法需所有共和黨人支持才有望通過，若共和黨有任何人跑票，則至少需獲得一位民主黨議員支持。

德州 共和黨 參議員

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