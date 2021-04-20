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3月奧斯汀房價再創新高 庫存降至歷史新低

休士頓訊
華奧地產規畫的旅館改公寓方案，在寸土寸金的奧斯汀地區炙手可熱。 （記者封昌明／攝影）
華奧地產規畫的旅館改公寓方案，在寸土寸金的奧斯汀地區炙手可熱。 （記者封昌明／攝影）

目前奧斯汀正經歷著，由與城市過渡到大都會區的區間，一系列不斷增長的經歷，讓大奧斯汀區域房價繼續創造紀錄。各種數據顯示，大奧斯汀地區房價已經破歷史紀錄，庫存也降至歷史新低！

根據最新的《德州中部房屋報告》指出，由於2月的暴雪導致的房屋銷量幾乎停滯，但3月份市場迅速恢復，大奧斯汀房屋的中位數價格與去年相比增長了28.8％，達到歷史最高價42.5萬。在3月份的五個縣的數據中，房屋銷售同比增長13.1％至3603，創下3月份的紀錄。

奧斯汀得天獨厚地理環境，吸引來自世界各地投資客進駐。（華奧地產提供）
奧斯汀得天獨厚地理環境，吸引來自世界各地投資客進駐。（華奧地產提供）

同時，等待出售的房源數量暴跌78.3％，低到1202個物件，使房屋庫存量創下歷史新低，達0.4個月，比2020年3月減少了1.4個月。一個供需關係健康的城市庫存在6個月左右，按照目前0.4個月的數字說明，不到兩個星期，奧斯汀目前在市場的房子就會全部賣完！

3月份，大奧斯汀地區銷售總價增長了51.6％，超過19億9700萬美元。新上市的房源數量下降了1.3％，至4206棟新房源，待成交的房源增加了42.8％，達到4200棟。房屋在市場上的停留時間是2020年3月的一半（52.7％），平均在市時間為26天。

奧斯汀城區房價中位數突破50萬大關來到51.4萬，上漲百分之24，漲幅驚人。（華...
奧斯汀城區房價中位數突破50萬大關來到51.4萬，上漲百分之24，漲幅驚人。（華奧地產提供）

德州農工大學房地產研究中心的經濟學家表示，房價的快速上漲和住房庫存水平的下降，正在影響德州乃至全國各主要大都市的房地產市場。「雖然奧斯汀在房價增長方面處於領先地位，但由於需求旺盛和住房供應有限，這種趨勢也在休士頓、達拉斯和聖安東尼奧等地正在發生。對於一個經歷了幾十年強勁的人口和就業增長的市場，隨著奧斯汀向大都市區擴張，預計該地區的銷售活動和住房成本都將顯著增長。」

賴清陽律師（右二）領銜率領的投資團隊拜訪華奧地產，尋求投機會。（記者封昌明／攝影...
賴清陽律師（右二）領銜率領的投資團隊拜訪華奧地產，尋求投機會。（記者封昌明／攝影）

從歷史上講，奧斯汀的住房需求正受益於相比於全國其他主要大都市地區的低廉價格。按照美國標準，奧斯汀房地產仍然是「便宜貨」。有一個顯著因素是，有如此多的外來定居人，特別是從東西海岸來的移民，都選擇了奧斯汀「這是有原因的」。他們可以花更多的錢來買房，而不是在自己原本的城市裡買房。

購房者和租房者都必須仔細權衡成本、位置和住房特徵，以確定哪些是必不可少的，以及在哪些方面可以靈活權衡。地產經紀人可以幫助您權衡這些選項，對可行的方案設定明確的期望，並在接受邀約時，代表您管理複雜的談判。 

歡迎洽詢華奧地產：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站：www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。

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